Der ASEAN-Mediator forderte während ihres Besuchs in Birma mehr Druck auf die Putschführer

Bangkok, 19 Mrz Der ASEAN-Sondergesandte für Birma, kambodschanischer Minister Prak Sokhonn, beginnt an diesem Sonntag einen Besuch im Land, in dem er sich mit der Militärjunta treffen wird, die im Februar 2021 die Macht übernommen hat und abweichende Meinungen brutal unterdrückt, und in dem ein Oenegé mehr Festigkeit fordert und Druck mit den Führern des Staatsstreichs. Sokhonn, der derzeitige Außenminister, der im Januar nach dem Scheitern seines Vorgängers - der Birma nicht besucht hat - die Position des Vermittlers übernommen hat, wird bis Mittwoch in Birma sein, obwohl sein Arbeitsplan und seine Sitzungen nicht überschritten wurden. Dieser erste Besuch des Gesandten, der im April letzten Jahres zwischen den Führern Südostasiens und dem Putschführer Min Aung Hlaing vereinbart wurde, „zielt darauf ab, eine günstige Bedingung zu schaffen, die zu einem Ende der Gewalt führen wird“, heißt es in der Erklärung der kambodschanischen Regierung. Der Außenminister hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger - Brunei Erywan Yusof - keine Bedingungen oder Forderungen an die birmanische Militärjunta für die Reise festgelegt, eine Entscheidung, die von der Organisation der ASEAN-Parlamentarier für Menschenrechte (APHR) kritisiert wurde. „Es ist ein Verrat an der kollektiven Entscheidung der ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) und dem Willen des birmanischen Volkes“, prangert Charles Santiago, malaysischer Parlamentarier und Direktor der APHR, an diesem Samstag an. Laut Phnom Penh werden sich der Besuch und die Gespräche während des Besuchs um die fünf Punkte des Konsenses drehen, die von den politischen Führern des Blocks und dem birmanischen Putschspieler festgelegt wurden, einschließlich der „sofortigen Beendigung der Gewalt“ gegen Zivilisten und eines „konstruktiven Dialogs“, an dem alle Parteien beteiligt sind. Die Militärjunta hat jedoch bisher ein Veto gegen jede Möglichkeit eines Treffens mit der abgesetzten Führerin Aung San Suu Kyi eingelegt, die zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt wurde und immer noch vor einem Dutzend Gerichtsverfahren steht, oder anderen Vertretern der gestürzten Zivilregierung. Trotz der Vereinbarung ist die ASEAN der Ansicht, dass die birmanische Junta seitdem „unzureichende“ Schritte zur Umsetzung des Abkommens unternommen hat. Santiago bittet den Blockvermittler um mehr Entschlossenheit und Druck, um das birmanische Militär zur Einhaltung seiner Versprechen zu zwingen. „Es ist lächerlich, dass der ASEAN-Sondergesandte sagt, dass sein Besuch in Birma darauf abzielt, eine günstige Bedingung zu schaffen, um die Gewalt zu beenden. Es ist an der Zeit, den Angeklagten der Kriegsverbrechen nicht mehr Händchen zu halten „, betont der malaysische Politiker. Birma befindet sich seit dem Militärputsch vom 1. Februar 2021 in einer tiefgreifenden sozialen, politischen und humanitären Krise, der die demokratische Herrschaft beendete und ein Regime der gewaltsamen Unterdrückung abweichender Meinungen auferlegte. Die Armee rechtfertigt den Putsch wegen mutmaßlichen Betrugs während der Parlamentswahlen im November 2020, deren Ergebnis annulliert wurde und bei denen die Partei von Suu Kyi wie 2015 mit Unterstützung internationaler Beobachter fegte. In einem kürzlich erschienenen Bericht beschuldigten die Vereinten Nationen das birmanische Militär, Zivilisten ermordet, verhaftet und gefoltert zu haben, während die birmanische Oenegé Association for the Assistance of Political Prisoners mindestens 1.687 Menschen zählt, die infolge brutaler Unterdrückung durch die Behörden gestorben sind. CHEF nc/pi