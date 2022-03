Der argentinische Präsident fordert eine „Übereinstimmungstabelle“ gegen die Inflation

Buenos Aires, 18 Mrz Der argentinische Präsident Alberto Fernández sagte am Freitag, er werde eine „Übereinstimmungstabelle“ einberufen, die es seiner Regierung ermöglichen wird, den Kampf gegen die Inflation zu gestalten, der sich in Argentinien über 52% beschleunigt hat, was laut Präsident ein historisches Problem darstellt, dass der Der Krieg in der Ukraine „verschärft“ sich. „Ab diesem Montag werde ich Vertreter des produktiven Sektors, Unternehmer, formelle Arbeitnehmer und der Volkswirtschaft, Vertreter des ländlichen Raums und des Handels, kleiner und mittlerer Unternehmen und der Zivilgesellschaft zu einem Übereinstimmungstisch zusammenbringen, der es uns ermöglicht, ein Morgen im Kampf zu gestalten gegen die Inflation „, sagte Fernández in einer Rede besteuert. „Wir hoffen, Vereinbarungen zu finden, die dazu beitragen, die Inflation zu senken und die Erhöhung der Kaufkraft der Löhne sicherzustellen“, fügte der Präsident hinzu, der auch darauf hinwies, dass seine Regierung nicht „aufhören wird, die Preise zu kontrollieren und zu kontrollieren“. Es wurde erwartet, dass Fernández an diesem Freitag eine Reihe von Maßnahmen im Rahmen des „Krieges gegen die Inflation“ ankündigen würde, die er ab heute in Erklärungen vom vergangenen Dienstag, Stunden bevor die Beschleunigung des Preisanstiegs im Februar bekannt wurde, zu starten versprochen hatte. Laut dem National Institute of Statistics and Censuses (Indec) haben sich die Verbraucherpreise in Argentinien im vergangenen Februar gegenüber dem Vorjahr auf 52,3% und monatlich 4,7% beschleunigt. Fernández - der die Inflation in Argentinien als „fast einen Fluch“ bezeichnete und daran erinnerte, dass sie seit zehn aufeinanderfolgenden Jahren zweistellige Indizes verwendet - hat an diesem Freitag keine Ankündigungen gemacht, sagte aber, dass es seine Minister sein werden, die täglich über die Maßnahmen berichten werden, die umgesetzt werden. IWF Die Maßnahmen wurden erwartet, nachdem der argentinische Kongress am Donnerstag die zwischen der Regierung von Alberto Fernández und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) ausgehandelte Vereinbarung zur Refinanzierung von Schulden in Höhe von etwa 45 Milliarden US-Dollar gebilligt hatte, die in Kraft treten wird, wenn sie vom Verwaltungsrat der Agentur gebilligt wird. Die Vereinbarung zielt darauf ab, die Inflation bis Ende 2022 um eine Spanne von 38 bis 48 Prozent zu senken, obwohl diese Prognose weit von den 55% -Prognosen privater Berater für dieses Jahr entfernt ist, die monatlich von der argentinischen Zentralbank gesammelt wurden. „Die Vereinbarung mit dem IWF ermöglicht es uns, die wichtigsten makroökonomischen Variablen im Kampf gegen die Inflation zu klären, was, wie wir immer sagen, ein Phänomen mit mehreren Kausalen ist“, sagte Fernández am Freitag. Der Präsident wies jedoch darauf hin, dass „auch die Erwartungen gestärkt werden müssen“: „Wir werden dies nur erreichen, wenn wir in der Lage sind, am selben Tisch zu sitzen und das notwendige Verständnis für den Aufbau der Zukunft aufzubauen.“ STABILISIERUNGSFONDS Fernández sagte, der Krieg in der Ukraine „verschärfe“ das Inflationsproblem in Argentinien und verwies auf den Anstieg des Weizenpreises, der sich auf den Preis von Brot, Nudeln und Mehl für den Inlandsverbrauch auswirkt. Der Präsident kündigte am Freitag an, dass er „einen Stabilisierungsfonds (für Weizen) einrichten werde, um zu verhindern, dass dieser Anstieg des internationalen Preises auf den von den Argentiniern gezahlten Preis übertragen wird“. Die Inflation im Februar war auf einen starken Anstieg der Lebensmittel- und Getränkepreise zurückzuführen: 7,5% pro Monat und 55,8% gegenüber dem Vorjahr, was die Kosten für den Lebensmittelkorb in die Höhe trieb und sich folglich negativ auf die ohnehin schon sehr hohen Armuts- und Indigenzraten in Argentinien auswirkte.