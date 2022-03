Das Wörterbuch der zehn Schlüsselwörter der neuen Saison der Formel 1

Formula One F1 - Pre-Season Testing - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - February 25, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton and Red Bull's Sergio Perez during testing REUTERS/Albert Gea

Bahrain schützt vor dem Start der Formel 1, die mit den brandneuen technischen Vorschriften fast eine neue Kategorie sein wird. Die Autos sehen ein bisschen wie im letzten Jahr aus und ihr aerodynamischer Betrieb hat sich geändert, was dazu führte, dass Wörter in das Wörterbuch der Kategorie aufgenommen wurden. Dies sind Schlüsselbegriffe, die den Máxima in dieser Meisterschaft auszeichnen, die einen Wendepunkt darstellen wird. Seine Bedeutung dient auch als Leitfaden.

Die radikalen Modifikationen wirkten sich auf den aerodynamischen Bereich aus, der während seiner 72 Jahre für F1 immer entscheidend war. Im Motorsport im Allgemeinen, aber in Formelautos im Besonderen, da die Luft hart eindringt und Turbulenzen erzeugt. Um dem entgegenzuwirken, damit die Autos nicht an Traktion und damit an Geschwindigkeit verlieren, wurden die Spoiler und andere Elemente eingebaut.

Seit letztem Jahr wurden jedoch einige aerodynamische Anbaugeräte eingeschränkt, z. B. Deflektoren im unteren Heck, die Autos bis 2021 in verschiedenen Sektoren trugen, um eine bessere Luftdurchlässigkeit zu ermöglichen.

Die Monopole von 2022 enthalten die meisten dieser Elemente nicht mehr und ihre Vorschriften basieren darauf, in Kurven mit dem sogenannten „Bodeneffekt“ mehr Geschwindigkeit zu erreichen, was nach 40 Jahren wieder in das Wörterbuch aufgenommen wurde und im Folgenden erläutert wird. Dies sind die Worte, die die diesjährige F1 kennzeichnen werden und dazu dienen, die brandneue Ära der Kategorie zu verstehen.

Abtrieb (Abtrieb). Es wird auch mit der Abkürzung DWF gefunden. Dies war immer der Schlüssel, aber es muss entwickelt werden, um dieses neue F1 besser zu verstehen. Wie es vorgeschlagen wurde, müssen Formelautos am Boden bleiben, damit sie an Geschwindigkeit gewinnen können. Zu diesem Zweck sind Anbauteile wie die Front- und Heckspoiler und andere Elemente integriert. Ohne sie wäre es sehr schwierig, ein Monoposto zu fahren, und deshalb gab es in England Trainingskategorien wie die Formel Ford, die keine Spoiler hatten, und junge Leute lernten das Fahren von Rennwagen und wurden sensibel für die Komplikationen, die sich daraus ergeben, ohne Abtrieb. Ayrton Senna fuhr darin und wurde 1981 Meister.

Ziehen (ziehen). Es ist mit dem vorherigen verwandt und es ist auch ein weiterer gebräuchlicher Begriff, der jedoch 2022 elementar sein wird. Was ist Widerstand gegen den Fortschritt? Es sind die Turbulenzen, die durch die Luft erzeugt werden, die direkt in die Autos eindringen und die Traktion des Autos erschweren, das an Geschwindigkeit verliert. Um diesem negativen Effekt entgegenzuwirken, benötigen Autos Abtrieb oder Abtrieb.

Boden-Effekt. Es ist ein System, mit dem das Auto in Kurven an Geschwindigkeit gewinnt. Sein Betrieb besteht darin, dass Luft zwischen dem Auto und der Strecke eindringt, wenn der Abstand zwischen den beiden Oberflächen abnimmt. Daher nimmt der von der Luftflüssigkeit ausgeübte Druck ab, es werden weniger Turbulenzen erzeugt, die Traktion wird verbessert und das Auto fährt schneller.

Es wurde von Colin Chapman, dem Besitzer und revolutionären Designer von Lotus, entworfen. Diese Erfindung veränderte die Geschichte der Kategorie und war die Referenz seit 1978, dem Jahr, in dem er mit den Autos Lotus 78 und 79 und Mario Andretti Meister wurde. Ursprünglich umfasste der Mechanismus Röcke, die an den unteren Enden der Pontons als „Polleritas“ bekannt waren, sodass die Luft nicht von den Seiten austreten und sauber durch den Boden des Gehäuses ein- und austreten konnte. Diese erste Version des Bodeneffekts wurde bis Ende 1982 fortgesetzt, als die Internationale Automobilföderation (FIA) beschloss, die technischen Vorschriften zu ändern, weil Autos mit diesem System gefährlich wurden. Natürlich sind die heutigen Autos viel sicherer als die dieser Zeit.

Durch Poising. Es ist der Rückprall der Autos auf den Geraden und hängt mit dem Bodeneffekt zusammen, und tatsächlich haben die Autos des Zeitraums 1978/1982 bereits darunter gelitten. Dies geschieht, weil der Abtrieb des Bodens das Auto ansaugt, das sich so nahe am Boden befindet, bis der Luftbereich so klein ist, dass er abstürzt, die gesamte Ladung verliert, aufsteht und dasselbe wieder passiert. Kurz gesagt: Da zwischen dem Fahrgestell und dem Asphalt nur noch wenig Platz für die Luft bleibt, wird dieser Rückprall erzeugt. Es ist etwas, das in den Simulationen im Windkanal jedes Teams hätte vorhergesehen werden sollen, aber es war in den vorläufigen Tests überraschend und es sind die Kopfschmerzen, die die Ingenieure haben.

Pontons. Sie werden auch als „Sidepods“ bezeichnet und sind die Seiten des Autos, die sich auf der Höhe befinden, in der sich Fahrer und Motor befinden. Sie existieren seit 50 Jahren, aber im Laufe der Zeit haben sie aufgrund der aerodynamischen Entwicklung an Bedeutung gewonnen. In anderen Zeiten, mit größeren Freiheiten bei den technischen Vorschriften, ließen Ingenieure und Designer der Fantasie freien Lauf, und auf diese Weise gewannen die Autos jedes Teams an Persönlichkeit und zeichneten sich aus.

In diesem Jahr spielten diese Elemente eine führende Rolle, da sie der Ort sind, an dem ein besserer Luftstrom erreicht wird und die Traktion nicht verloren geht. Aus diesem Grund haben die Techniker über die Distanz ihren Kollegen aus den letzten Jahrzehnten nachgeahmt, und jedes Auto hat seinen eigenen Stempel. Zum Beispiel trägt Mercedes dieses Element kaum und hat diesen wellenförmigen Bereich mit klaren Kühlern, um die Kühlung zu unterstützen. Während Red Bull unten einen ausgeprägten Schnitt genießt oder Ferrari im oberen Bereich eine Welligkeit zeigt.

Das Bild zeigt den scharfen Schnitt, den die Red Bull-Pontons an den Pontons haben und wie die Enden der Frontflügel jetzt aussehen (Red-Bull-Racing)

Worte zur Verstärkung.

Obwohl dies Begriffe sind, die in den letzten Jahren verwendet wurden, geht das, was bereits erklärt wurde, in einer Saison, die auf der Aerodynamik von Autos aufgrund ihrer neuen Regelung basiert, mit den folgenden Bezeichnungen einher:

Flacher Boden. Dies ist der Sektor, der sich auf die niedrigste Höhe des Einbeinstativs erstreckt. Ziel ist es, die Menge der Gase, die durch diesen Sektor strömen, zu reduzieren und sie an bestimmte Bereiche weiterzuleiten. Das Ziel des flachen Bodens ist es, den Abtrieb zu erhöhen, seine Effizienz zu erreichen und das Auto optimal reagieren zu lassen.

Diffusor. Dies ist ein aerodynamischer Teil, der sich hinten im Auto befindet, genau dort, wo der flache Boden endet und an der Unterseite der Spoiler zu sehen ist. Je nach Konzept des vom Team vorgeschlagenen Autos kann es unterschiedliche Formen annehmen.

Der Diffusor dient dazu, Gase zu verdrängen, die durch den flachen Boden strömen, um den Abtrieb zu erhöhen und den Bodeneffekt zu verbessern. Auf der anderen Seite können Diffusoren Verwirbelungen durch die vorbeiströmende Luft erzeugen, was das hintere Fahrzeug komplizieren kann, was wiederum durch die Saugwirkung entgegengewirkt werden kann, wenn das hintere Fahrzeug an dem vorausfahrenden Fahrzeug haftet. Es hängt alles davon ab, ob der Fahrer, der nach der Überführung sucht, dem bevorstehenden Rivalen näher kommt.

DRS-Datei enthält. Bei Überschreitungen besteht das englische Akronym für das „Drag Reduction System“ (Drag Reduction System) aus einem Hydraulikmechanismus, der sich in den Heckspoilern von Autos befindet und genau dazu dient, den Luftwiderstand zu reduzieren, um die aerodynamische Effizienz zu verbessern und auf den Geraden an Geschwindigkeit zu gewinnen. Es kann nur in bestimmten Sektoren einer Schaltung verwendet werden und wenn ein Fahrer weniger als eine Sekunde von dem vorausfahrenden entfernt ist.

Übersteuern. Auf Spanisch bedeutet es Übersteuern und es ist ein Effekt, der entsteht, wenn sich das Auto stärker biegt, als es im Prinzip sollte, wie vom Fahrer mit dem Lenkrad angegeben. Es bedeutet, dass das Auto „von hinten fährt“, das heißt, wenn es dreht, erscheint es seitlich hinten. Dies wird durch das Eindringen von Wind oder das Tuning des Autos verursacht.

Untersteuern. Im Spanischen bedeutet dies Untersteuern und ist das Gegenteil des vorherigen Punktes, dh das Doppelte weniger als erwartet oder vom Fahrer angegeben. Das Untersteuern tritt auf, wenn sich das Auto im vorderen Bereich bewegt.

Ab diesem Wochenende im Sakhir International Autodrome, zuerst mit den zeitgesteuerten Tests, dann dem Qualifying und dem Rennen, werden die Fragen dieser neuen Saison mit der drastischen regulatorischen Änderung beantwortet. All diese Worte werden als Leitfaden für die Analyse von F1 2022 helfen, was eine neue Ära einleitet.

