Birma erlaubt ab dem 17. April internationale Flüge

Bangkok, 19 März Burma wird ab dem 17. April die Ankunft von Flügen aus dem Ausland ermöglichen, nachdem sie für zwei Jahre geschlossen waren, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen, berichteten die Behörden an diesem Samstag. Besucher, die in das Land einreisen möchten, müssen mit dem vollständigen Covid-19-Zeitplan geimpft werden, sich einer einwöchigen Quarantäne unterziehen und zwei PCR-Tests zum Nachweis des Virus bei der Ankunft negativ bewerten. Die Maßnahme, die vom Beirat zur Bekämpfung der Pandemie angekündigt wurde, zielt laut dem MRTV-Kanal, der vom Militär kontrolliert wird, das im Februar 2021 einen Staatsstreich verübt hat, darauf ab, die Wirtschaft des Landes und den Tourismussektor wiederzubeleben. Die Ankündigung fällt mit einem Rückgang der Zahl der Infizierten zusammen, dass an diesem Samstag 540 neue Fälle und 2 Todesfälle gemeldet wurden, während seit Beginn der Pandemie 608.384 infiziert wurden, darunter rund 19.420 Todesfälle. Die Impfkampagne schreitet spät voran und 40 Prozent der Bevölkerung wurden noch nicht mit beiden Dosen geimpft. Birma befindet sich auch inmitten einer tiefgreifenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise seit der Machtergreifung der gegenwärtigen Militärjunta, die auf weit verbreiteten Widerstand der Bevölkerung gestoßen ist und bewaffnete Konflikte im ganzen Land ausgelöst hat. Laut Angaben der Vereinigung zur Unterstützung politischer Gefangener in Birma haben die Behörden abweichende Meinungen brutal unterdrückt, um friedliche Demonstranten zu töten, und 1687 Menschen getötet. CHEF nc/amd