Bernat Canet, mit Favorit Coleman im Halbfinale von 60 glatt

Belgrad, 19 Mrz Barcelonas Bernat Canet, spanischer Meister auf 60 Metern, qualifizierte sich mit der zweitbesten Note seines Lebens (6,63) für das Halbfinale der Weltmeisterschaft, was ihm den dritten Platz in der ersten Serie einbrachte, dominiert mit einer Zeit von 6,51 vom amerikanischen Rekordhalter Christian Coleman weltweit. In diesem Jahr in Spanien ungeschlagen, startete der 22-jährige Sprinter aus L'Hospitalet de Llobregat mit der zweitbesten Note in der ersten Serie (6,61). Vor ihm, mit 6,45, nur Christian Coleman, der große Favorit, um die Goldmedaille zu gewinnen. Canet, der die 8th Street entlang lief, schlug einen ganzen Halleneuropameister, den Tschechen Jan Volko (6.66). Heute Nachmittag, um 18.40 Uhr, hat er einen Termin im Halbfinale. Vor ihm hatte sich nur Murcian Venancio José Murcia für die vorletzte Runde in Lissabon 2001 qualifiziert. „Wir wussten, dass es möglich ist und ich habe bis zum letzten Meter gekämpft. Bei einer Weltmeisterschaft gibt es einen zusätzlichen Druck, aber ich war mental damit konfrontiert, als wäre es eine spanische Meisterschaft. Ins Finale zu gehen ist sehr schwierig, aber es war auch, hierher zu kommen „, sagte er.