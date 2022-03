Berlusconi und seine 53 Jahre jüngere Freundin sagen bei symbolischer Hochzeit „Ja“

Rom, 19 Mrz Der dreimalige ehemalige italienische Premierminister Silvio Berlusconi, 85, und sein derzeitiger Partner, der Stellvertreter seiner Partei Forza Italia Marta Fascina, 32, feierten heute ein Fest der symbolischen Vereinigung, ein „Keine Hochzeit“, wie sie in der italienischen Presse definiert haben, wo alle historischen Freunde waren anwesend des Tycoons und all seiner Kinder, außer Pier Silvio wegen Covid. Es ist mehr als eine Hochzeit, es wird eine „Feier der Liebe“ sein, wie Silvio Berlusconi es definiert hatte, als vor einigen Wochen das Gerücht über seine mögliche legale Hochzeit mit Marta Fascina in Umlauf kam, obwohl die Erbschaftsprobleme, die sich aus einer legalen Vereinigung ergeben würden, das Paar veranlassten, sich für diese andere Option zu entscheiden. Die Party begann um 13:00 Uhr in der Villa Gernetto, einem der Berlusconi-Villen in der Stadt Gerno in der Provinz Monza (Norden), in dem der Geschäftsmann seine Universität für Politikstudien beherbergen möchte. An der Party nahmen zwischen 50 und 70 Personen teil. Es gab keinen Mangel an Freunden eines Lebens von „Il Cavaliere“ wie Antonio Tajani, Vizepräsident von Forza Italia; Parteiführer Paolo Barelli und Annamaria Bernini und Licia Ronzulli; sein Leibarzt Alberto Zangrillo und die Vertreter seines Imperiums: Danilo Geschäftsführer von Fininvest Pellegrino mit dem CEO von Publitalia, Stefano Sala. Die Zeitung „Corriere della Sera“, die alle Details berichtete, erklärte, dass in der kleinen Kapelle des Herrenhauses sogar eine Gewerkschaftsfeier ohne rechtlichen Wert gefeiert wurde. Berlusconi hielt seine Rede, die seiner Begleiterin Marta gewidmet war, und bevor die ersten Gänge serviert wurden, ergriff er noch einmal kurz das Wort, um zu begrüßen und zu danken: „Ich freue mich, dass an diesem Tag liebe Leute hier bei mir sind.“ Marta Fascina trug ein weißes französisches Spitzenkleid, das von Antonio Riva entworfen wurde, und Berlusconi trug einen von Armani signierten blauen Anzug. Zu diesem Anlass wurde die Villa Gernetto mit 150 Statuen, Wasserspielen in den Springbrunnen und einem kuchenförmigen Jet auf dem Hauptbrunnen geschmückt. Auf der Speisekarte, die vom Drei-Sterne-Michelin-Restaurant „Da Vittorio“ zubereitet wurde, standen einige Gerichte wie Ricotta und Safran-Kartoffelravioli, das berühmte „Paccheri Vittorio“, Kalbfleisch in Rotwein mit schwarzen Kartoffeln und Karottencreme mit Zimt, unter anderem. Und die dreistöckige Hochzeitstorte, wie die drei Jahre, in denen sie zusammen sind. Die „Ehegatten“ hatten bereits vor einigen Tagen ihre Geschenke ausgetauscht: einen Ring mit einem Diamanten für sie und eine Gipsskulptur der Verflechtung der beiden Hände für ihn. Berlusconi und Fascina begannen ihre Beziehung im Jahr 2020, als die Medien Fotos von beiden in der Schweiz veröffentlichten. In den letzten zwei Jahren war Fascina immer bei Berlusconi, als er bei den letzten Wahlen im Januar versuchte, für den Präsidenten der Republik zu kandidieren, eine Bewegung, die für den Magnaten nicht gut lief, und bei den mehrfachen Gelegenheiten wurde er aufgrund gesundheitlicher Probleme aufgenommen. CHEF ccg/pi