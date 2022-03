Benzinpreise in Jalisco am 19. März

Bevor Sie den Tank Ihres Autos auffüllen, überprüfen Sie die Kraftstoffpreise in Jalisco am 19. März. Denken Sie daran, dass sich die Benzinkosten täglich ändern. Daher ist es wichtig, dass Sie dessen Wert kennen.

: 22.027 Pesos: 23.931 Pesos: 23.027 Pesos

Preise, die von den Genehmigungsinhabern online gemäß der festgelegten Verpflichtung gemeldet werden in der Vereinbarung Nr. A/041/2018 der Energieregulierungskommission.

Die Kosten für Kraftstoffe können in Mexiko aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wie Referenzkosten, Steuern und Logistik variieren.

Die Referenzkosten basieren auf den internationalen Ölpreisen, da Öl weltweit in Dollar notiert ist, sodass der Durchschnittswert der Kraftstoffe in Bezug auf den Wechselkurs von Dollar und Peso geändert wird.

In Mexiko wird auch eine Steuer auf den verbrauchten Kraftstoff gezahlt, die so genannte Federal Excise Tax on Production and Services (IEPS), die vom Ministerium für Finanzen und öffentliche Kredite (SHCP) festgelegt wird und sich auf den Benzinpreis auswirkt.

Die Kosten können sich auch aus logistischen Gründen ändern, dh Transport und Lagerung. Wenn die Kraftstoffpreise beim Transport von Öl und raffiniertem Benzin in Rohren oder per Schiff steigen, steigen die Kosten.

Andere Faktoren, die die Benzinkosten beeinflussen, sind durch den geografischen Standort angegeben.

Benzinpreise pro Station

Um den Benzinpreis pro Station herauszufinden, können Sie die folgende Website der mexikanischen Regierung besuchen.

Das Federal Consumer Procurator's Office (Profeco) stellt dem Benutzer auch eine Website zur Verfügung, um aktuelle Informationen zu den Tankstellen bereitzustellen, die Benzin und Diesel zu den höchsten und niedrigsten Preisen in ganz Mexiko verkaufen.

Die Seite des Profeco heißt „Wer ist wer in Benzin „und basiert auf den Berichten der Energy Regulatory Commission (CRE) über den Einzelhandelsverkauf von Benzin und Diesel. Um darauf zuzugreifen, können Sie auf den folgenden Link klicken.

Profeco bietet Benutzern auch die Litro X Llitro-App an, die für iOS und Android verfügbar ist und mit der Sie die Preise an nahe gelegenen Tankstellen vergleichen sowie Beschwerden und Beschwerden einreichen können.

LESEN SIE WEITER:

MEHR GASPREISE

WEITERE NEUIGKEITEN