Bayern-Thrash mit einem Doppel von Lewandowski

Berlin, 19 Mrz Bayern schlug Union Berlin am Samstag mit 4:0 mit Toren von Kingsley Coman, Tanguy Nianzou und zwei von Robert Lewandowski, einer von ihnen im Elfmeterschießen, festigte ihre Führung und steigerte vorläufig ihren Vorsprung vor Borussia Dortmund auf sieben Punkte, die gegen Köln spielen an diesem Sonntag. Die Opfer von Benjamin Pavard mit Coronavirus und Niklas Süle veranlassten Julian Nagelsmann, das Programm zu ändern, das Bayern in den letzten Wochen angewendet hatte. Er änderte seine übliche Drei-Mitte-Linie und kam mit einer Vier-Mann-Verteidigung heraus, mit Filip Stasinic und Lucas Hernandez als Flügelspieler und Tanguy Nianzou und Dayot Upamecano als Zentralverteidiger. Nagelsmann opferte Serge Gnabry, der in der 69. Minute eintrat, und spielte mit Robert Lewandowski an der Spitze und Kingsley Coman, Thomas Müller und Leroy Sané in der zweiten Angriffslinie. Dahinter der Doppel-Pivot mit Joshua Kimmich und Jamal Musiala. Das Spiel begann mit einem Bayern, der den Ball ergriff, versuchte, ihn so lange wie möglich in die entgegengesetzte Hälfte zu legen und der Berliner Union mehrmals erlaubte, an den Seiten anzukommen. Sogar das erste Mal des Spiels war Union, mit einem Kopfschuss von Sheraldo Becker nach einem Kreuz von rechts. Der erste Schuss kam jedoch von Bayern, mit einem Schuss von außerhalb des Gebiets Kingsley Coman in der 16. Minute. Am 25. erzielte Nianzou den zweiten Platz und führte einen Eckstoß von Kimmich an. Vor der Pause erhöhte Robert Lewandowski den Punktestand, indem er einen Elfmeter des Tores von Fabian Luthe umwandelte. Die beiden Teams gingen mit dem verurteilten Spiel zur Halbzeit. Bayerns Besitzstatistiken waren skandalös, mehr als 70 Prozent, aber die Union hatte nicht schlecht gespielt, Ankünfte generiert und Möglichkeiten gehabt, die sie nicht nutzen konnte. Wenn Zweifel am lokalen Sieg bestanden, erreichte Lewandowski etwas mehr als eine Minute nach Beginn der zweiten Halbzeit den vierten Platz mit einem engen Schuss gegen Jamal Musialas Kreuz von rechts. Die Union bemühte sich, das Ziel der Ehre zu erreichen. In der 53. Minute hatte er gute Chancen, als Manuel Neuer auf halbem Weg einen Haraguchi-Schuss stoppte und dann Lucas Hernández Awoniyis zweiten Schuss über die Linie rettete. Dann begann Bayern mit den Rotationen. Zuerst trat Marcel Sabitzer für Musiala ein. Dann Gnabry für Coman und in der 76. Minute Corentin Tolisso, Marc Roca und Eric Maxim-Choupo Moting für Leroy Sané, Kimmich und Müller. Roca hatte eine Chance, mit einem leicht abgeschossenen Schuss in der 86. Minute. CHEF rz/ismus