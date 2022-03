Argentinien gründet Weizenfonds zur Bekämpfung der Inflation

Buenos Aires (AP) - Die argentinische Regierung erhöhte die Zurückhaltung von Exporten nach Soja und Mehl und schuf den Weizenstabilisierungsfonds als Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation, wie er am frühen Morgen des Samstags im Amtsblatt veröffentlicht wurde.

Präsident Alberto Fernández kündigte die Maßnahmen am Freitagabend an. Somit wird die Beibehaltung der Exporte in Soja- und Mehlprodukte von 31% auf 33% steigen, heißt es im Amtsblatt. Die Maßnahme gilt bis zum 31. Dezember.

Dies ist das Ergebnis des „anhaltenden Anstiegs der Lebensmittelpreise, der sich mit der Invasion der Russischen Föderation in die Ukraine exponentiell beschleunigte“, der den Preis von Weizen, Mais, Sonnenblumen und ihren Derivaten stark beeinflusst hat, so das Amtsblatt der Argentinischen Republik. Und es zielt darauf ab, „die Inlandspreise für lebenswichtige Lebensmittel“ der Bevölkerung zu stabilisieren und „ein Volumen zu garantieren, das den Versorgungsbedürfnissen des Inlandsmarktes entspricht und eine stärkere Produktion dieser Waren fördert“, sagt er.

Darüber hinaus wird mit demselben Dekret ein öffentlicher Treuhandfonds namens „Argentine Wheat Stabilizer Fund“ eingerichtet, um die Kosten für die Tonne Weizen zu stabilisieren, die von den Mühlen des Landes zur Herstellung von Brot verwendet werden, dessen Preis in den letzten Wochen im südamerikanischen Land gestiegen ist.

Fernández kündigte am Freitagabend spezielle Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation im Land an, die im Februar bei 4,7% und in diesem Jahr bei 8,8% lagen. Ökonomen prognostizieren, dass die Inflation im März über 5% liegen wird.

Der Präsident kündigte am Freitag auch einen Runden Tisch mit verschiedenen produktiven Sektoren für nächste Woche an.

Die Ankündigungen kommen kurz nachdem Fernández die Unterstützung des Kongresses erhalten hat, um die Schulden des Landes in Höhe von 45 Milliarden Dollar beim Internationalen Währungsfonds (IWF) neu zu verhandeln.