Argentinien erhöht Ausfuhrzölle auf Sojabohnenmehl und Öl

(fügt den zweiten und dritten Absatz mit Erklärungen des argentinischen Landwirtschaftsministers hinzu) Buenos Aires, 19 Mrz Argentinien hat an diesem Samstag die Ausfuhrzölle, die der Staat für Sojabohnenmehl- und Ölplatzierungen erhebt, von 31 auf 33 Prozent angehoben, von denen das Land der weltweit führende Exporteur ist, mit dessen Erlös ein „Weizenstabilisierungsfonds“ finanziert wird, um den Preis zu stabilisieren von den Mühlen bezahlt. Der Minister für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei, Julián Domínguez, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass Präsident Alberto Fernández seine Minister angewiesen habe, Maßnahmen zu ergreifen, um den Weizenpreis „auf die Werte der Vorkriegszeit“ zu bringen, während die Folgen des Preisanstiegs aufgrund des Krieges in der Ukraine andauern „entkoppeln Sie den argentinischen Preis der internationalen Preise“. Angesichts der Unzufriedenheit der Ölindustrie erklärte Domínguez, dass die Erhöhung der Exportzölle um 2 Punkte für Sojamehl und -öl und 1 Punkt für Biodiesel elf Unternehmen erreicht, von denen acht 95% der Soja-Nebenprodukte exportieren und „zur Solidarität und zum gesunden Menschenverstand“ derjenigen appellierten, die diese verwalten Unternehmen unter den „absolut außergewöhnlichen“ Umständen des Kriegskonflikts. ERHÖHUNG DER RECHTE UND FONDS Mit dem Dekret 131 setzte die Regierung von Alberto Fernández bis zum 31. Dezember ein Dekret von 2020 - 790 - aus, mit dem die Exportraten von Sojabohnenmehl und Öl auf 31% gesenkt wurden, was zum Wiedereintritt des 33% -Wertes führte. Mit der Veröffentlichung des Dekrets 132 schuf die argentinische Regierung den „Argentine Wheat Stabilizing Fund“ mit dem Ziel, „die Kosten für die von argentinischen Mühlen gekaufte Tonne Weizen zu stabilisieren“ und der zu einem Trust geformt wird, der sich aus den Ressourcen zusammensetzt, die sich aus dem vorübergehenden Anstieg des Ölexports ergeben Zölle und Sojabohnenmehl werden diesen Samstag festgelegt Die Maßnahmen sind Teil des sogenannten „Inflationskriegs“, den Fernández am vergangenen Freitag angekündigt hat und der aus Maßnahmen besteht, die umgesetzt werden und die seine Minister täglich berichten werden. Laut dem National Institute of Statistics and Censuses (Indec) haben sich die Verbraucherpreise in Argentinien im vergangenen Februar gegenüber dem Vorjahr auf 52,3% und monatlich 4,7% beschleunigt. Die Inflation im Februar war auf einen starken Anstieg der Lebensmittel- und Getränkepreise von 7,5% pro Monat und 55,8% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen, was die Kosten für den Lebensmittelkorb in die Höhe trieb und sich folglich negativ auf die ohnehin schon sehr hohen Armuts- und Indigenzraten in Argentinien auswirkte. Fernández sagte am vergangenen Freitag in einer Rede, dass die Inflation in Argentinien ein „historisches Phänomen“ sei, dass der Krieg in der Ukraine durch den Anstieg der Rohstoffpreise „verschärft“ werde, und verwies auf den Anstieg des Weizenpreises, der sich auf den Preis von Brot, Nudeln und Mehl für den Inlandsverbrauch auswirkt. ABLEHNUNG DER BRANCHE Die Kammer der Ölindustrie der Argentinischen Republik (Ciara) „lehnte“ an diesem Samstag die Erhöhung der Exportzölle für Sojabohnenmehl und Öl auf 33% ab und erklärte in einer Erklärung, dass sie „die Industrialisierung von Sojabohnen bedroht“ im südamerikanischen Land. CIARA wies auch darauf hin, dass die Erhöhung der Exportzölle „nicht legal“ ist, da die Exekutive die übertragenen Befugnisse des Kongresses verloren hat und das Dekret von einer Zweikammerkommission gebilligt werden muss. Sie warnte davor, dass Agro-Exportunternehmen „alle rechtlichen Schritte analysieren, um die Entscheidung in Frage zu stellen“. Die Kammer sagte, dass die Maßnahme „die Exporte entmutigt“, und erinnerte daran, dass Sojabohnenmehl und -öl ein Drittel der gesamten Exporte Argentiniens ausmachen und in der jährlichen Rangliste der Gesamtexporte des Landes an erster und zweiter Stelle stehen. Er war der Ansicht, dass die argentinische Regierung alternative Entscheidungen treffen musste, beschloss jedoch, die Raten der verarbeiteten Produkte zu erhöhen, die „die Inflationsrate nicht beeinflussen, aber die Produktions-, Arbeits- und Exportbedingungen des ersten nationalen Exportkomplexes verschlechtern“. CHEF vd/laa