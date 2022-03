Amerikaner Riley führt das PGA Valspar Championship-Turnier in Florida an

Der Amerikaner Davis Riley beendete den Samstag mit einer Karte mit 62 Schlägen (-9), seiner besten Runde der US PGA, um nach der dritten Runde des Florida Vlaspar Championship-Turniers eine Zwei-Schuss-Führung zu übernehmen.

Der 25-jährige Rookie, dessen einzige Top 10 der Tour im vergangenen Oktober auf Bermuda einen siebten Platz belegte, belegte mit 195 Schlägen (-18) in 54 Löchern auf Innisbrooks Copperhead Course in Palm Harbor, Florida, die Spitze des Events in Florida.

Der 399. der Welt hatte eine spektakuläre dritte Runde ohne Drehgestelle und erzielte einen 69-Fuß-Schuss auf das neunte Loch.

„Ich habe mich darauf gefreut, dass er hereinkommt“, sagte Riley. „Ich hatte einen sehr guten Start. Ich hatte das Gefühl, etwas Schwung zu haben. Es war ein großartiger Tag.“

Riley brach den alten Rekord in 54 Löchern des 199-Turniers, das 2002 vom südkoreanischen K.J. Choi aufgestellt und 2017 von Hadwin und Sam Burns und Keegan Bradley im letzten Jahr verglichen wurde.

Der Amerikaner Matthew NeSmith, der am Vortag in 36 Löchern führte, stolperte erneut über das 16. und 17. Loch und fiel mit 197 (-16) auf den zweiten Platz, während Titelverteidiger Sam Burns und Landsmann Justin Thomas mit 198 (-15) den dritten Platz belegten.

Der Chiles Mito Pereira und der Venezolaner Jhonattan Vegas beendeten den Tag auf Platz 34 mit jeweils 207 Schlägen (-6), nachdem sie Karten mit 68 (-3) bzw. 72 (+1) übergeben hatten.

Die Lateinamerikaner, die nach der zweiten Runde am Freitag ausgeschieden waren, waren die Mexikaner Carlos Ortiz und Abraham Ancer sowie der Argentinier Emiliano Grillo.

- Die Ergebnisse vom Samstag nach der dritten Runde des PGA Tour Valspar Championship-Turniers (Par-71):

1. Davis Riley (Vereinigte Staaten) 195 (65-68-62)

2. Matthew Ensmith (Vereinigte Staaten) 197 (67-61-69)

3. Justin Thomas (Vereinigte Staaten) 198 (66-66-66)

. Sam Burns (USA) 198 (64-67-67)

5. Adam Hadwin (KANN) 200 (64-66-70)

6. Robert Streb (Vereinigte Staaten) 202 (68-69-65)

. Matt Fitzpatrick (ENG) 202 (67-68-67)

. Brian Harman (Vereinigte Staaten) 202 (67-67-68)

. Troy Merritt (USA) 202 (68-67-67)

. Xander Schauffele (USA) 202 (67-67-68)

...

34. Mito Pereira (CHI) 207 (69-70-68)

. Jhonattan Vegas (VEZ) 207 (64-71-72)

js-meh/cl