Allgemeine Prognosen des AFP um 12:00 GMT

UKRAINE-RUSSLAND-KONFLIKT: Moskau setzt Hyperschallwaffe in der Ukraine ein, während Zelenski den Dialog drängt

Moskau setzt in der Ukraine Hyperschallwaffe ein, während Zelenski den Dialog drängt

Russland verstärkte am Samstag seine Offensive in der Ukraine und kündigte zum ersten Mal den Einsatz einer Hyperschallrakete an, während der ukrainische Präsident Wolodymir Zelensky erklärte, es sei an der Zeit für Moskau, sich bereit zu erklären, ernsthaft über den Frieden zu „sprechen“.

Von Dmytro GORSHKOV und Emmanuel DUPARCQ

Russland behauptet, zum ersten Mal in der Ukraine Hyperschallraketen eingesetzt zu haben

Die russische Armee behauptete am Samstag, in der Ukraine Hyperschallraketen eingesetzt zu haben, eine Ressource, die sie offenbar noch nicht in diesem Konflikt eingesetzt habe und die laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Teil einer „unbesiegbaren“ Bewaffnung sei.

Unbesiegbar, hyperschall oder unsichtbar: die Waffen, die Russland rühmt

Ältere Ukrainer leben Flüchtlinge in Kiewer U-Bahn-Stationen

Valentina Katkova, 77, weiß nicht, was sie am meisten zum Weinen bringt: ob die gesundheitlichen Probleme, die für ihr Alter charakteristisch sind, oder die Tatsache, in der Kiewer U-Bahn „begraben“ zu leben, um den russischen Bomben zu entkommen.

Von Dmytro GORSHKOV

Welche Rolle spielen Kryptowährungen im Krieg in der Ukraine?

In der Ukraine spielen Kryptowährungen eine noch nie dagewesene Rolle und ermöglichen es der Regierung, Millionen von Dollar aufzubringen, um ihre Reaktion auf die russische Invasion zu finanzieren.

Von Stephan ROTH

Telegram und WhatsApp in Russland spüren den Druck, weichen aber immer noch dem Verbot aus

Messaging-Plattformen wie WhatsApp und Telegram haben die Blockade Russlands im Gegensatz zu einigen der größten sozialen Netzwerke der Welt in einer subtilen Toleranz vermieden, von der Experten warnen, dass sie plötzlich enden könnte.

Von Joshua MELVIN

Einen Ozean entfernt fühlen sich Russisch-Amerikaner wegen Putins Krieg abgelehnt

In den Tagen, nachdem Wladimir Putin Truppen in die Ukraine entsandt hatte, hatte die Russian School of Mathematics, ein Netzwerk beliebter außerschulischer Akademien in den Vereinigten Staaten, keine andere Wahl, als zu sprechen.

Die Welt des Tanzes kommt bei einer großen Gala für die Ukraine in London zusammen

Von Russland über Argentinien bis Japan, Frankreich und Kuba treffen sich an diesem Samstag renommierte Tänzer aus der ganzen Welt zu einer großen Gala in London, um Spenden zu sammeln und eine Botschaft gegen den „grausamen“ Krieg in der Ukraine zu senden.

Von Anna CUENCA

China verzeichnet seine ersten Todesfälle durch Covid-19 seit mehr als einem Jahr

China verzeichnete am Samstag seit mehr als einem Jahr seine ersten beiden Todesfälle durch Covid-19, inmitten eines Anstiegs der Pandemie im Zusammenhang mit der Omicron-Variante, die die „Covid Zero“ -Strategie des Landes in Schwierigkeiten bringt.

Von Dan MARTIN

Im Schatten der Ukraine bleibt der Jemen ohne Hilfe und am Rande des Abgrunds

Die Vereinten Nationen und die humanitären Vereinigungen warnten vor schwerwiegenden Folgen für den Jemen, nachdem eine internationale Geberkonferenz nicht die notwendigen Mittel aufbringen konnte, um eine humanitäre Katastrophe in diesem kriegführenden Land abzuwenden.

Von Dana MOUKHALLATI

Der vom Krieg verwüstete Jemen vernachlässigt sein reiches Erbe

Müllberge türmen sich auf dem Boden und Graffiti bedecken die Mauern der Sira-Festung in Aden, der großen Hafenstadt im südlichen Jemen, wo der Krieg seinem reichen historischen Erbe nicht gnädig ist.

Von Shatha YAISH

„Turbia“, die turbulente wasserlose Zukunft der kolumbianischen Stadt Cali

Die Stadt Cali im Jahr 2023, durstig nach Wasser und voller Gewalt und Korruption: Das ist der Schauplatz der kolumbianischen Serie „Turbia“, die an diesem Sonntag beim Series Mania Festival in Lille (Frankreich) präsentiert wird.

Von Jordi ZAMORA

Visionär, sogar prophetisch: Die Serie, die die Gesellschaft prägt

Seit der Invasion der Ukraine wurde die Serie „Servant of the People“, in der Volodymyr Zelensky den Präsidenten des Landes spielt, auf der ganzen Welt populär. Sein prophetischer Charakter führt uns dazu, darüber nachzudenken, wie Serien die Realität formen.

Von Céline LE PRIOUX

FOTOS

Eine Bewegung verteidigt umweltbewusste Bestattungen mit menschlichem Kompost in den USA

Ein Specht sitzt auf einem Ast, während Cindy Armstrong über ein Grundstück nachdenkt, das früher ihr Sohn war.

Von Sylvie LANTEAUME

