Alex Tienda warf sich gegen Adela Micha, weil er ihre Vergangenheit „gehänselt“ hatte

Alex Tienda ist ein Content-Ersteller, der sich dem Besuch verschiedener Länder auf der ganzen Welt widmet. Jede seiner Reisen wurde auf seinem YouTube-Kanal dokumentiert, damit seine Follower mehr über Bräuche, Einwohner und Sehenswürdigkeiten erfahren können.

Als Russlands Angriff auf die Ukraine begann, war dieser Youtuber dort und zeichnete auf, wie sein Prozess aussah Verlassen Sie das Land und erreichen Sie Mexiko. Bei seiner Ankunft waren mehrere Medien daran interessiert, ihm einen Raum zu geben, um seine Geschichte in seinen Programmen zu erzählen.

Alex Tienda veröffentlichte jedoch einen Tweet, um sich gegen Adela Micha zu starten. Der YouTuber erklärte, der Moderator habe ihn um ein Interview gebeten und er lehnte dies aufgrund unangenehmer Erfahrungen in der Vergangenheit ab. Anschließend erinnerte sich die Moderatorin an einen „beschämenden“ Moment in ihrem Leben und nach Meinung des YouTubers war es eine Art Rache.

(Foto: Twitter-Capture/ @AlexTienda)

„Lieber @Adela_Micha, ich sehe, dass du, nachdem du dir das Interview verweigert hast (wegen deiner schlechten Behandlung im vorherigen Interview), meine Vergangenheit durchsucht hast, um über meine Arbeit zu lachen. Wenn es dir hilft, teile ich dieses Video, in dem ich dir diese lustige Anekdote erzähle: https://youtu.be/FNKPubyYm8o „, schrieb Alex Tienda in seinem ersten Tweet, weil es ihm so vorkam, als hätte Micha versucht, ihn mit etwas in Verlegenheit zu bringen, das schon lange passiert ist.

In ihrer Show erzählte Me lo Adela, Die Moderatorin zeigte ein Fragment der Show Caso Cerrado, in der sich der Youtuber über seinen Partner beschwerte, weil er angeblich Sex mit Gemüse hatte. In dem Screenshot von Alex Tienda wurde dem Fahrer gezeigt, wie er über die Situation lachte, als wäre es etwas Schmerzhaftes.

„Vom Fall in die Ukraine geschlossen: An diesem Tag ging der Youtuber nach Caso Cerrado, um seine Frau wegen Sex mit Gemüse zu „verklagen“ „, schrieb Adela Micha in seinen Netzwerken, um das Video zu annektieren.

Es sei darauf hingewiesen, dass Caso Cerrado ein Programm ist, in dem die Geschichten der anwesenden Personen dramatisiert und übertrieben werden, um vor den Zuschauern unterhalten zu werden. Dies bedeutet nicht, dass es sich um fiktive und absolut erfundene Situationen handelt. Aber es sind auch keine echten Urteile oder getreue Kopien von jedem Biografie einer Person.

Adela Micha präsentierte einen Clip aus dem Programm (IG: adelamicha)

Das Video, das Alex Tienda teilte, wurde 2014 veröffentlicht und darin erklärte er, dass er nach Miami gereist sei, um am Telemundo-Programm teilzunehmen, und die Produktion forderte alle auf, die Anekdoten zu erzählen, die sie am meisten geprägt hatten, und beschloss, eine Erfahrung voller Unsinn zu erzählen. später die Autoren baute verschiedene Fälle zum Filmen.

Die Geschichte, die der Youtuber präsentieren musste, war genau die, dass seine Freundin eine Art „Besessenheit“ von der Natur hatte, bis er Sex mit Früchten hatte. Daher schien es ziemlich unangemessen oder fehl am Platz, dass Adela Micha versucht hatte, ihn mit dieser Anekdote lächerlich zu machen.

„(Das Video ist von vor 7 Jahren und wir haben alle zu seiner Zeit darüber gelacht, aber es wird sicherlich für Sie funktionieren). Ich schicke dir eine große Umarmung!“ , schrieb Alex Tienda, um seinen Tweet zu beenden. Bisher hat Adela Micha nicht in ihren eigenen sozialen Netzwerken geantwortet.

Adela hatte bereits eine weitere Kontroverse gehabt Cuartoscuro: Bilder

Dies ist nicht die erste Kontroverse, an der sich dieser Kommunikator beteiligt, da Adela Micha im Dezember 2021 von der Öffentlichkeit stark kritisiert wurde. nachdem sie schmerzhafte Aussagen gemacht hatte, während die Schauspielerin Silvia Pinal wegen Problemen im Zusammenhang mit Hypotonie, Harnwegsinfektion und einem positiven Ergebnis für COVID-19 in ein Krankenhaus in Mexiko-Stadt eingeliefert wurde.

Inmitten dieser Kombination von Leiden dachte die Journalistin, dass das Bild für die letzte Diva des mexikanischen Goldkinos überhaupt nicht ermutigend sein würde. Deshalb wagte sie es, ihr Team aus dem Radioprogramm, das sie leitete, zu bitten, Material vorzubereiten, damit sie als Hommage verbreitet werden sollte.

