Alejandro Riaños Geste mit vom Jamming Festival betroffenen Unternehmern

Mehrere Unternehmer waren von der Absage des Jamming Festivals 2022 betroffen. Einige von ihnen wandten sich an ihre sozialen Netzwerke und an enge Freunde, um die Waren zu verkaufen, mit denen sie an ihren Ständen übernachteten, um die mehr als 50.000 Teilnehmer zu empfangen, die auf die Veranstaltung warteten Tag vom 19. bis 21. März.

In sozialen Netzwerken war es auch möglich, den Ärger einiger Teilnehmer zu beobachten, die sich vor dem Nachtclub Casa Babylon drängten, um die Nichtübereinstimmung aufgrund der Nichteinhaltung der Organisatoren der Veranstaltung zu zeigen. Diese Leute trugen Reisetaschen in der Hand und suchten nach Erklärungen, was passiert war. Einige der Demonstranten kommen aus Ländern wie Ecuador, Bolivien, Mexiko und Costa Rica.

Es gab auch mehrere Internetnutzer, die über digitale Plattformen verschiedene Hilfsmittel für Unternehmer bewarben und die Botschaften replizierten, die sie über die verschiedenen Produkte teilten, die sie am Tag der Veranstaltung vermarkten wollten.

Als Zeichen der Empathie für die Betroffenen machte der Komiker Alejandro Riaño über seine sozialen Netzwerke eine wichtige Ankündigung, in der er berichtete, dass die Gewinne, die er aus seinen Auftritten in der Musikhauptstadt erzielt, an Personen gespendet werden, die von der Absage der Veranstaltung betroffen waren.

„Dieses Jahr wird im Rahmen unserer nationalen Tournee das Geld, das wir von unserer Show in Ibagué gesammelt haben, an die Unternehmer gespendet, die Teil des Jamming waren und alles verloren haben. Behalte die Informationen im Auge, um Unterstützung von dieser Seite zu erhalten. Eine Menge Kraft!“ schrieb er über seine „InstaStories“.

Es könnte Sie interessieren: Filippo Ganna, ein weiterer Radfahrer, der seine ermutigende Stimme an Egan Bernal sendet: „Wir vermissen ihn“

Hier ist der vollständige Inhalt von Alejandro Riaño :

Der Komiker Alejandro Riaño wird den Erlös seiner Shows in Ibagué an vom Jamming Festival betroffene Unternehmer spenden. Von Instagram genommen @rastreandofamosos

Alejandro Riaños Worte wurden schnell in den verschiedenen Unterhaltungsportalen viral, die für die Replikation des Inhalts von Prominenten in ihren sozialen Netzwerken verantwortlich sind. In diesem Fall war der Verantwortliche „Rastrando Famososos“, wo er bereits 3.500 Likes und mehr als 120 Kommentare übertrifft, darunter die gute Qualität des Komikers, wenn es darum geht, Bedürftigen zu helfen.

„Er ist definitiv der Beste“, „Dies sind die sehenswerten Beiträge“, „Wunderbar mehr Leute wie er“, „Nichts, was überrascht werden muss, ist IMMER bereit, Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Eines seiner schönen Werke „, „Super das ist die Initiative, die Unternehmer ergreifen sollten“, „Dieses, wenn er im Gegensatz zu Epa Colombia eine echte Veränderung will, füllt er nur seine Taschen und erfüllt nicht mehrere Dinge, die er versprochen hat“, unter anderem.

Über seinen Twitter-Account sprach der Bogotá-Komiker Alejandro Riaño über die Kontroverse, die er seit Tagen mit Miguel Polo Polo hatte. Obwohl er sich nicht wörtlich auf den neu gewählten Politiker des Repräsentantenhauses bezog, gingen die Anhänger des Schauspielers, der Juanpis Gonzáez zum Leben erweckt, durch die Special Circumscription Afro davon aus, dass dies eine Reaktion auf das war, was zuvor passiert ist. Am Morgen des 14. März, dem Tag nach den Wahlen, teilte Riaño eine Reihe von Trillern, in denen er versicherte, dass er zur Abstimmungszeit nicht im Mittelpunkt der Debatte stehen sollte.

„Vor ein paar Tagen habe ich gesagt, dass ich teilen werde, was ich nach den Wahlen gedacht habe, und jetzt geht es weiter. Ich öffne den Thread: Ich glaube, dass Wahlen nicht der Triumph der Gewählten sind; sie sollten der Triumph der Gemeinschaften und die Verantwortung sein, für sie zu arbeiten. Wenn sie keine Änderung erhalten, gewinnt niemand, nichts passiert „, begann Riaño und ging dann detailliert auf ihre Meinungen zu den Wahlen ein.

LESEN SIE WEITER: