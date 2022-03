Wladimir Putin sprach mit Emmanuel Macron und beschuldigte die Ukraine der „Kriegsverbrechen“

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin speaks with his French counterpart Emmanuel Macron during a video conference call at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia June 26, 2020. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron am Mittwoch, dass die ukrainischen Streitkräfte „zahlreicher Kriegsverbrechen“ schuldig seien und dass russische Truppen „alles Mögliche“ tun, um zivile Todesfälle zu verhindern, berichtete der Kreml.

In diesem Gespräch „wurde auf die zahlreichen Kriegsverbrechen aufmerksam gemacht, die täglich von ukrainischen Sicherheitskräften begangen werden, darunter massive Raketen- und Artillerieangriffe auf Städte im Donbass“, einer Region in der Ostukraine, die von pro-russischen Gruppen kontrolliert wird, sagte der Kreml in einer Erklärung.

Putin sagte Macron, dass die russische Armee „alles Mögliche unternimmt, um das Leben friedlicher Zivilisten zu erhalten, einschließlich der Organisation humanitärer Korridore für eine sichere Evakuierung“, so der Kreml.

Ein Einwohner von Mariupol in einer Wohnung, die durch russische Bombenanschläge beschädigt wurde (Reuters/Alexander Ermochenko)

In dem Telefonat, das eine „französische Initiative“ war, sprachen beide Führer auch über die laufenden Gespräche zwischen Moskau und Kiew zur Beendigung der Militäroperation in der Ukraine.

Als Reaktion darauf forderte Macron Putin zu „konkreten und überprüfbaren“ Maßnahmen zur Aufhebung der Belagerung von Mariupol im Südosten der Ukraine sowie zu einem sofortigen Waffenstillstand und zur Ermöglichung des Zugangs für humanitäre Hilfe auf.

In einem Telefongespräch, das eine Stunde und zehn Minuten dauerte, bekräftigte Macron laut Elysée seine „extreme Besorgnis“ über die Situation in dieser Stadt, die seit fast drei Wochen von russischen Truppen belagert wird und kaum über Grundversorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten, Trinkwasser, Gas oder Elektrizität.

Unterdessen sagte der Berater des ukrainischen Ratsvorsitzes, Mikhailo Podoliak, dass die Erklärungen Russlands zu Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts darauf abzielen, „Spannungen in den Medien zu erzeugen“, während er betonte, dass die ukrainischen Positionen weiterhin fest bleiben.

Dateifoto des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einem Treffen mit seinen Regierungsbeamten am 10. März 2022 (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kreml via REUTERS)

In einer Nachricht, die über sein Konto im sozialen Netzwerk Twitter veröffentlicht wurde, sagte Podoliak, dass Russlands Kommuniqués über den Dialog „nur seine Anfragen sind“.

„Alle Aussagen zielen unter anderem darauf ab, Spannungen in den Medien zu provozieren“, fügte er hinzu und stellte fest, dass sich Kiews Positionen „nicht geändert haben: Waffenstillstand, Rückzug der Truppen und starke Sicherheitsgarantien mit konkreten Formeln“.

Am Sonntag stellte sich heraus, dass die Verhandlungsteams begonnen haben, in den Gesprächen über einen Waffenstillstand und die Aussetzung der russischen Invasion in der Ukraine bestimmte Berührungspunkte wahrzunehmen, obwohl es noch ein langer Weg zu konkreten Positionen gibt.

Keines der beiden Verhandlungsteams wollte öffentlich Anfragen stellen. Bisher war bekannt, dass Russland forderte, dass die Ukraine die selbsternannten Republiken Donezk und Lugansk anerkennt, ihre Bestrebungen nach der Krim vergisst und verspricht, niemals der NATO beizutreten, was für die Ukraine grundsätzlich inakzeptabel ist.

