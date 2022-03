Wisin und Yandel eröffnen den siebten Platz in Puerto Rico und erreichen Rekord

San Juan, 18 Mrz Das puertoricanische Urban-Musik-Duo aus Wisin und Yandel eröffnete anlässlich ihrer Show „The Last Mission“ eine siebte Aufführung für das José Miguel Agrelot Coliseum in San Juan und erzielte einen Rekordumsatz von 78.000 Tickets innerhalb von Stunden. Die Organisation berichtete diesen Freitag in einer Erklärung, dass zum ersten Mal eine Show, die im Kolosseum in Puerto Rico stattfindet, sechs Shows insgesamt in weniger als sieben Stunden verkauft. Das Wiedersehen von Wisin und Yandel mit ihren puertoricanischen Unterstützern beginnt am Freitag, dem 2. Dezember, nachdem 4 Jahre lang mehr als 120.000 Landsleute in ihren Konzerten im Rahmen der „Como Antes“ -Tour versammelt wurden. „Wir sind mehr als dankbar und freuen uns über die Reaktion unserer lieben Leute in Puerto Rico und wir sind mehr als bereit, alles auf der Bühne zu lassen und diesen Zyklus als Duo an dem Ort zu schließen, den wir am meisten lieben“, kommentierten Wisin und Yandel. „The Last Mission“ ist die von Live Nation produzierte Konzerttournee, die 26 Städte in den Vereinigten Staaten abdecken wird, beginnend in der FTX Arena in Miami bis hin zu Puerto Rico. Darüber hinaus markiert es den Abschied von Wisin und Yandel nach 19 Jahren als Duo auf derselben Bühne. „Wisin und Yandel waren die ersten Künstler, die mir die Möglichkeit gaben, eine Show im Choliseo zu produzieren, und heute, nach mehr als 25 Aufführungen, schreiben wir immer noch Geschichte“, sagte Produzent Paco López. „Diese Konzertreihe markiert das Ende eines unbestrittenen Erbes dieser Künstler, die in Puerto Rico und auf der ganzen Welt sehr beliebt sind. Wie wir es immer getan haben, werden wir dem Publikum ein hohes und unvergessliches Spektakel bieten „, sagte er. „Wisin und Yandel festigen seit fast zwei Jahrzehnten ihren Platz in der Musikgeschichte. Die „Letzte Mission“ -Tour markiert einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere mit diesem außergewöhnlichen Ticketverkauf, dem größten, den jemals ein Künstler in „El Choli' gemacht hat“, sagte Hans Schafer, Senior Vice President von Live Nation. Jorge Pérez, Regionalmanager von ASM Global, dem Unternehmen, das das Kolosseum von Puerto Rico verwaltet, berichtete, dass die heutigen eintägigen Verkäufe von Wisín und Yandel, die 78.000 Tickets in nur wenigen Stunden übersteigen, einen Rekord darstellen. Während des heutigen Verkaufs wurden durchschnittlich 533 Tickets pro Minute bearbeitet und die Vermarktung der 7. Funktion wird fortgesetzt. Wisin und Yandel haben kürzlich die zweite Single „No Se Olvida“ von ihrem kommenden Album veröffentlicht, das auch „The Last Mission“ heißen wird. CHEF arm/laa