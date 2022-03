William Ferrufino, der bolivianische „Disney-Held“, der die Palkachupas hält

La Paz, 18 Mrz William Ferrufino ging täglich vier Stunden zu Fuß, um zu seiner Schule zu gelangen. Unterwegs war er so beeindruckt von den Farben eines Vogels, dass er begann, seine Lebensweise und seine Nester zu beobachten und sogar sein Lied zu lernen, ohne zu wissen, dass er Jahre später zu einem der „Helden“ der Erhaltung eines der endemischen Vögel Boliviens werden würde. Die 15 Kilometer, die er zurücklegen musste, um von der Gemeinde Sumaya nach Aten in der Gemeinde Apolo im Departement La Paz zu studieren, brachten ihn näher an die Palkachupa, einen endemischen Vogel Boliviens, der in Quechua „gespaltener Schwanz oder abgeschnittener Schwanz“ bedeutet, erzählt Efe Ferrufino. Sein freiwilliges Engagement für die Erhaltung dieser Vögel brachte ihm die Anerkennung als „Disney Conservation Hero“ ein, eine Auszeichnung, die 15 Menschen auf der ganzen Welt für ihren Beitrag zum Schutz von Wildtieren und natürlichen Lebensräumen verliehen wurde. Ferrufino, der Teil der Ureinwohner von Los Lecos ist, kommentiert, dass das erste, was ihn an diesem Tier fasziniert hat, die gelbe Farbe seiner Federn und die Gabel in seinem Schwanz ist. Nach und nach begann er zu beobachten, dass sich mehrere Exemplare dieses Vogels auf seinem Weg befanden und er lernte, ihre Nester und ihr Lied zu erkennen. Sein Interesse ging über die Jahre hinaus und er lernte zu pfeifen, was dem Lied der Palkachupas ähnelte. Damit identifizierte und visualisierte er sie. „Die Vokalisierung ist sehr leise, der Gesang ist auf 50 Metern zu hören, wenn Sie ein Experte sind, hilft das Singen dieser Art sehr, sie zu visualisieren“, sagt Ferrufino. Mit all dem Wissen, das er über diese Art hatte, kontaktierten ihn mehrere Biologen, um sein Führer zu werden und ihnen zu helfen, Exemplare zu finden, um sie zu untersuchen und zu ihrer Erhaltung zu forschen. Durch diese Untersuchungen und Gespräche mit Biologen begann er, mehr Informationen über diese Art zu erfahren und die Bedeutung ihrer Erhaltung zu verstehen sowie die Faktoren zu identifizieren, die sie bedrohten. Im Jahr 2010 arbeitete er bei der Überwachung dieser Art zusammen und zählte mindestens 800 Exemplare, aber er glaubt, dass sie heute „viel weniger“ sind, da Vieh und die „Öffnung von Straßen“ einen Teil ihres Lebensraums zerstören. „Die Reduzierung der Pflanzen und Bäume, die für diese Vögel notwendig sind, wirkt sich auf ihre Populationen aus. Wir sehen immer weniger Nester“, betont er. EIN SCHUTZGEBIET FÜR VÖGEL In Anbetracht der Auswirkungen des Lebensraums der Palkachupas beschlossen die Gemeinden von Apollo zusammen mit dem Zivilverband Armonía, den Lebensraum dieser wichtigen Art zu erhalten und ein Reservat für diese Vögel einzurichten. Dort pflanzten sie einige der Pflanzen und Bäume, die von Landwirtschaft und Viehzucht betroffen sind, wie den Higuerón oder Mapajo oder den Yuri, wo die Palkachupas ihre Nester ablegten. „Es gibt mindestens sieben Arten, die am häufigsten vorkommen, wenn Vögel ihr Nest bauen oder sich von ihren Früchten ernähren, die zur Erhaltung dieser Vögel erforderlich sind“, sagte Ferrufino. Deshalb ist es „entscheidend“, dass dieses Reservat über ausreichende personelle und finanzielle Unterstützung verfügt, um diese Art vor Ort zu überwachen. „Jetzt hat es keine Mittel, es ist gelähmt, aber es ist wie ein Gemeinschaftsreservat, das ein großes touristisches Potenzial darstellen kann, das auch den Gemeinden hilft“, sagt der Bolivianer. Ferrufino ist auch dafür verantwortlich, mit Kindern über diese Art zu sprechen, damit sie sich in Zukunft auch um die Populationen dieser Vögel kümmern, die nur im Madidi Park, einem der artenreichsten Naturschutzgebiete der Welt, zu finden sind. DER PREIS Ferrufino erfuhr, dass er durch einen Anruf von Biologen von Wildlife Conservation (WCS) als einer der Empfänger des „Disney Hero“ -Preises ausgewählt wurde und 1.500 US-Dollar erhält. „Für mich war es eine Menge Aufregung und Freude, wir Naturschützer sind sehr wenige, aber das treibt mich an, dieser Arbeit zu folgen, die ich freiwillig mache und weil ich es gerne mache“, sagte Ferrufino. Er fügte hinzu, dass er diese Arbeit seit 22 Jahren „ohne Interesse“ mache, aber dass er weiß, dass es wichtig sei, die Natur und die Arten des Landes zu erhalten. „Das Wichtigste ist, das zu tun, was wir mögen, und das zu schätzen, was wir haben, bevor es verschwindet“, sagte Ferrufino. Derzeit ist er zusammen mit einem Gemeinschaftsunternehmen im Handwerk tätig und stellt unter anderem Schlüsselringe und Tabletts her, um sie an die Bevölkerung zu verkaufen. Yolanda Salazar