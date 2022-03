Vive Latino durch seine Geschichte: mehr als tausend Bands im 22-jährigen Festival

Das iberoamerikanische Festival der Musikkultur Vive Latino ist wieder auf Kurs mit der Ausgabe 2022, nach zwei Jahren, in denen sie wegen des COVID-19-Pandemie, die alle in Schach hält.

Aber es ist keine unbekannte Situation für das Festival, tatsächlich hat es während der Influenza-A-H1N1-Pandemie im Jahr 2009 eine schwere Zeit durchgemacht, die nur eine Änderung des Datums erzwang, aber es blieb bestehen.

Es ist zweifellos das am längsten laufende Festival, aber auch das größte, imposanteste und wichtigste in der mexikanischen Musikindustrie, da es seine Türen für Rock, Reggae, Metal oder Rap sowie für die nördliche Band, Cumbia, tropisch, elektronisch oder Trap geöffnet hat.

Das fast jährliche Treffen im Autodromo Hermanos Rodríguez ist so gewachsen, dass es von einigen Bühnen zur Montage innerhalb der Indian Stage, Escena und Telcel, den Zelten VL und Intolerante, einem Lucha Libre-Ring, einem Comedy House, einer Bühne von „Moments“ und Bereichen sogar für Workshops, Gespräche, Autogramme geben, Verkauf von Waren, Lebensmitteln, Toiletten, Ausstellungen usw.

Der VL wurde dafür ausgezeichnet, Türen zu zahlreichen Genres und Projekten auf der ganzen Welt zu öffnen (AP Photo/Rebecca Blackwell, Archiv)

Wenden wir uns jedoch den wahren Protagonisten der Geschichte zu, denen auf den Bühnen mit zusammengebauten Instrumenten aus aller Welt an einem Rock'n'Roll-Tag, der beispielsweise 2014 für die Feierlichkeiten zum 15. Jahrestag des Festivals dauerte, für mehr als 150.000 Menschen spielten.

Die Daten mit dem neuesten Update im Jahr 2022 zeigten, dass im Laufe von 22 Jahren insgesamt eintausend 108 Bands aus 45 Ländern gespielt haben auf den verschiedenen Bühnen des „Vive“ mit insgesamt 1.743 Konzerten.

Während dieser Zeit haben auf den geschwungenen Tribünen und Höfen des Iberoamerikanischen Festivals für Musikkultur viele nationale und internationale Projekte hervorgegangen. Leider wurden sie auch getrennt gesehen, aber es ist gelungen, einige andere zusammenzubringen, oder es wurde Zeuge des Starts der Solokarriere und sah leider auch zu einer kleinen Menge sterben.

In den Zahlen dominiert auch Mexiko, was natürlich das Land ist, in dem der musikalische Vorschlag geboren wurde. Insgesamt 582 nationale Bands haben ihre Bühnen durchlaufen und 2012 die Grenzen von 85 lokalen Gruppen erreicht.

Im Laufe seiner Geschichte hatte es in Vive Latino mehr als tausend Bands auf seinen Bühnen, zur Freude von mehr als 100.000 Menschen im Autodromo Hermanos Rodríguez (Fotokunst: Jovani Pérez)

Diese Zahl steht im Gegensatz zu dem Jahr, in dem das Festival die meisten Gruppen beförderte. Für die Ausgabe 2014 gab es insgesamt 162 Bands, in denen nur 80 Mexikaner, 55 aus Iberoamerika und 25 weitere aus anderen Breiten waren.

Die 10 Aufführungen von Liquits, einer alternativen Rockband aus Mexiko-Stadt, stechen bei Vive Latino 2001 zum ersten Mal hervor und verabschiedeten sich 2019 nicht nur vom Festival, sondern auch von den Musikbühnen und beendeten damit ihre Zeit als Band.

Es folgt in Zahlen, ebenfalls aus Mexiko-Stadt, La Gusana Ciega, Zoé und Pantheón Rococo, sowie die Mexikaner aus Ciudad Satelite, von DLD mit insgesamt 9 Beteiligungen, fühlen Zentralmexiko als das dominanteste Gebiet.

Später, mit 8 Konzerten, Ely Guerra und El Gran Silencio, Projekte aus Monterrey, Nuevo León, Nordmexiko, ebenso Julieta Venegas, geboren in den USA, aber seit ihrer Kindheit in Tijuana ansässig und schließlich in den Hauptstädten von La Lupita und Molotov.

Die beliebtesten mexikanischen Bands spielten in Vive Latino (Fotoarte: Jovani Pérez)

Wenn wir über ausländische Bands sprechen, gibt uns das Thema viel zu diskutieren, aber wir können nicht leugnen, dass die Kuration auf einem hohen Niveau war. Argentinien gehört zu den gefragtesten Nationalitäten, gefolgt von den Vereinigten Staaten, überraschenderweise Spanien, Chile und sogar Kolumbien.

Die Bands, die seit 22 Jahren am häufigsten beim Vive Latino Festival auftreten, kommen jedoch aus der Argentinischen Republik. Babasonics mit 9 Auftritten, The Authentic Decadents mit 8 Konzerten und mit 5 Bersuit Vergarabat, Los Caligaris, Fabulosos Cadillacs, Los Pericos und All Your Dead.

In diesem letzten Rang, dem der „Pentaconciertos“ des Musik- und Kulturfestivals, befinden sich auch Los Bunkers de Chile, die sich nach einem Konzert im Vive Latino trennten, sowie Los Tres und Lucybell derselben Nationalität schließlich von Venezuela, Public Disorder und Los Amigos Invisibles.

Aber es gibt keine angelsächsische Band auf der Tagesordnung, die, obwohl sie ein ausschließlich iberoamerikanisches Festival ist, anderen Ländern wie dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, einschließlich Deutschland, Australien, Belgien, Kanada, Finnland, Japan, Südafrika und anderen Räumen Raum eingeräumt hat.

Die ausländischen Bands, die bei Vive Latino am meisten gespielt haben (Fotoarte: Jovani Pérez)

Wenn wir mehrere Künstler aus den vorherigen Nationen hervorheben müssten, könnten dies, ohne die Arbeit anderer zu beeinträchtigen, The Cardigans, Snow Patrol, The Chemical Brothers, Gorillaz, Blur, The Specials, Madness, Morrissey, Noel Hallagher, Robert Plant, Save Ferris, Marky Ramone, Pixies, Rancid, Jane sein Aden Diction, Limp Bizkit, Korn, Empire Of The Sun, Tokyo Ska Paradise Orchestra und The Prodigy, dessen Sänger Keith Flint 2019 verstorben ist, unter vielen anderen.

Dies ist daher eines der Festivals, die die Musikgeschichte in Mexiko überschreiten werden, und genau wie unsere Eltern darüber gesprochen haben, werden unsere Kinder gespannt darauf sein, zu gehen, und hoffentlich werden unsere Enkelkinder oder Urenkel die Asche ihrer Rock-and-Roll-Großeltern im CDMX Sun Forum leeren.

