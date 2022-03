Videovorhersagen auf Spanisch um 13.00 Uhr GMT

= TOP-NACHRICHTEN =

Bombardierung in der Nähe des Flughafens Lemberg in der

LVIV: Die Nähe des Flughafens Lemberg (Lemberg) in der Westukraine wurde laut dem Bürgermeister dieser Stadt am Freitag von russischen „Raketen“ getroffen.

(Krieg zwischen der Ukraine, Russland, Diplomatie, Konflikt — Jetzt verfügbar)

Odessa wartet auf den russischen Angriff und wird zur Festung

ODESSA, Ukraine: Der Soldat geht in eine lange Umarmung mit seiner Frau und seiner Tochter über, bevor er sich kaum an der Barrikade trennt, die den Zugang zum erhabenen Opernhaus von Odessa, einer historischen ukrainischen Stadt, blockiert.

(Konflikt-Unruhen in der Ukraine in Russland - jetzt verfügbar)

Der Krieg in der Ukraine erschwert die Rückkehr des Tourismus nach Kuba

VIÑALES, Kuba: Taliv Hasis, ein niederländischer Apotheker, reitet auf einem Pferd vor den Mogoten von Viñales und sagt, er habe sich seinen Traum erfüllt, Kuba zu besuchen. Die Touristen begannen, auf die Insel zurückzukehren, aber der Krieg in der Ukraine belebte die Unsicherheit dieser Branche, die die kubanische Wirtschaft bewegt.

(Kuba Russland Ukraine Tourismus - 19H00 GMT)

= ANDERE AKTUELLE NACHRICHTEN =

Vierte Person wurde nach einer Lawine in den peruanischen Anden tot unter Trümmern aufgefunden

LIMA: Retter fanden am Donnerstag den leblosen Körper einer vierten Person, von acht Personen, die nach der Lawine verschwunden waren, die am Dienstag mehrere Häuser in einem Andendorf im Norden Perus verwüstete.

(Klimagesundheit in Peru - jetzt verfügbar)

Argentinien ratifiziert neues Programm mit dem IWF für 45 Milliarden US-Dollar

BUENOS AIRES: Der argentinische Senat hat am Donnerstag ein neues Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds über 45 Milliarden Dollar verabschiedet, mit dem er das Gespenst des Zahlungsausfalls heraufbeschwört und versuchen wird, die außer Kontrolle geratene Inflation von mehr als 50% pro Jahr einzudämmen.

(Schulden des argentinischen Parlaments - jetzt verfügbar)

Mehrere NGOs kritisierten, dass die Regierung von Ortega in Nicaragua verboten wurde

MANAGUA: Nicaraguas von der Regierung kontrolliertes Parlament hat am Donnerstag 25 NGOs verboten, von denen einige die Regierung von Daniel Ortega kritisierten, aber auch eine humanitäre Organisation, die kostenlose Operationen an Kindern mit Gaumenspalten durchführt.

(Nicaragua NRO Politik Regierung Presse Menschenrechte Opposition Medienrechte Parlament - 15H00 GMT)

Sie fordern die salvadorianische Armee auf, die Urheberschaft bei der Ermordung niederländischer Journalisten anzuerkennen

SAN SALVADOR: Angehörige und humanitäre Organisationen baten an diesem Donnerstag, dass die salvadorianische Armee ihre Beteiligung an der Ermordung von vier Journalisten aus Holland vor 40 Jahren während des Bürgerkriegs (1980-1992) anerkennt und dass die Opfer gerecht werden.

(ElSalvador Holland Justice Rights Presse Krieg Streitkräfte - jetzt verfügbar)

Venezuelas Opposition fordert einen Termin für Präsidentschaftswahlen und bereitet Vorwahlen vor

CARACAS: Der venezolanische Führer Juan Guaidó forderte am Donnerstag einen Termin für die nächsten Präsidentschaftswahlen, die ursprünglich für 2024 geplant waren, und versicherte, dass alle Oppositionsfraktionen zustimmen, um die Führung zu erneuern.

(US-politische Wahlen in Venezuela - jetzt verfügbar)

Mexiko hat 37.000 unbekannte Stellen

MEXIKO: Mexiko hat 37.000 nicht identifizierte Stellen registriert, die in forensischen Diensten und geheimen Gräbern liegen, berichtete die Regierung am Donnerstag.

(Fehlende Rechte für mexikanische Kriminelle - jetzt verfügbar)