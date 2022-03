Verstappen vor Ferrari als Zweiter frei in Bahrain

Sport schreiben, 18 März Der Niederländer Max Verstappen (Red Bull), der letzte Weltmeister, war an diesem Freitag der schnellste im zweiten kostenlosen Training für den Großen Preis von Bahrain, dem ersten der Formel-1-Weltmeisterschaft, die auf der Rennstrecke von Sakhir am Stadtrand von Manama, der Hauptstadt des oben genannten arabischen Königreichs. In seiner besten Runde legte Verstappen mit weichen Reifen die 5.412 Meter der bahrainischen Strecke in einer Minute, 31 Sekunden und 936 Hundertstel zurück, 87 weniger als der monegassische Charles Leclerc und mit 584 vor dem Spanier Carlos Sainz, den beiden Ferrari-Fahrern, die auch ihre Zeit mit weichen Reifen gewannen. Das freie Training wird an diesem Samstag abgeschlossen sein, Stunden vor der Qualifikation, die die Startaufstellung des Sonntagsrennens anordnet, das auf 57 Runden für einen 308,2 Kilometer langen Kurs geplant ist. CHEF bogen/lm