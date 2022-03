USA: Vertreter verbieten Diskriminierung durch Haare

WASHINGTON (AP) - Schwarze Menschen, die Frisuren wie Afros, Zöpfe oder mit sehr definierten Locken tragen, sollten in der Gesellschaft, in der Schule und am Arbeitsplatz keine Vorurteile haben, sagte das US-Repräsentantenhaus am Freitag in einer Abstimmung, in der es erklärte, dass eine solche Diskriminierung eine Verletzung der Bürgerrechte des Bundes darstellt.

„Es gibt Leute in dieser Gesellschaft, die denken, dass Sie, weil Ihr Haar lockig, geflochten, geknotet oder nicht geglättet ist, blond oder hellbraun ist, irgendwie keinen Zugang wert sind“, sagte der Abgeordnete Bonnie Watson Coleman, Hauptsponsor des Gesetzes, während der Debatte im Unterhaus. „Das ist Diskriminierung.“

Das Repräsentantenhaus stimmte 235 dafür und 189 dagegen, Diskriminierung aufgrund von Haarbeschaffenheit und Frisuren zu verbieten. Das Gesetz geht nun an den Senat über, wo sein Schicksal ungewiss ist. Präsident Joe Biden hat bereits gesagt, dass er die Initiative ergreifen wird, um es in Gesetz umzusetzen.

Alle bis auf 14 Republikaner stimmten gegen die Maßnahme und nannten sie unnötig und ablenkend. Sie sagten, dass Schutzmaßnahmen gegen Diskriminierung durch Haare bereits in mehreren Bundesgesetzen existieren.

„Darum geht es bei den Demokraten“, sagte der republikanische Repräsentant Jim Jordan. „Vierzehn Monate Chaos und wir machen eine Haarrechnung.“

Vertreter der Demokraten wiesen jedoch darauf hin, dass Richter in mehreren Fällen Bürgerrechtsfälle mit der Begründung abgewiesen haben, dass das Gesetz die Diskriminierung von Haaren nicht direkt abdeckt. Der Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses macht deutlich, dass Haare enthalten sind.