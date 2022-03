Ungefähr 130 Menschen wurden lebend aus dem bombardierten Mariupol-Theater gerettet

Odessa (Ukraine), 18 Mrz Mindestens 130 Menschen wurden lebend aus dem Bombenschutz gerettet, der unter dem Dramatheater in der ukrainischen Stadt Mariupol gebaut wurde und vor zwei Tagen bei einem Angriff bombardiert wurde, den Kiew der russischen Armee zuschreibt. Die Menschenrechtskommissarin des ukrainischen Parlaments, Liudmyla Denisova, hat an diesem Freitag diese Daten zur Evakuierung von Menschen vorgelegt, die in den am Mittwoch in dieser Hafenstadt in der Südukraine an den Ufern des Asowschen Meeres angegriffenen Räumlichkeiten gefangen waren, berichtete die Interfax-Ukraine-Agentur. „Zu diesem Zeitpunkt wissen wir, dass 130 Menschen evakuiert wurden, aber nach unseren Daten befinden sich mehr als 1.300 Menschen in diesen Kellern in diesem Bombenschutz“, sagte Denisova, die nicht mehr über die Anzahl der gefangenen Personen und ihren Status angegeben hatte. „Wir beten, dass alle am Leben sind, aber derzeit gibt es keine Informationen über sie“, fügte der ukrainische Kommissar hinzu, der auch erklärte, dass die Rettungsteams vor Ort weiterarbeiten. Das vollständig zerstörte Theater beherbergt einen Keller, der nach Angaben der ukrainischen Behörden regelmäßig als Zufluchtsort für 1.000 bis 1.200 Menschen diente. Die lokalen Behörden meldeten die Zerstörung des Gebäudes, aber seitdem war es nicht möglich, die Anzahl der Personen zu bestätigen, die sich zum Zeitpunkt der Bombardierung darin aufhalten könnten. Im Gespräch mit der BBC sagte der ukrainische Parlamentarier Dmytro Gurin, dessen Eltern in dieser Stadt gefangen sind, am Donnerstag, dass die meisten Flüchtlinge im Theater „überlebt“ haben und mehr als tausend Frauen und Kinder im Keller des zerstörten Gebäudes gefangen waren. Mariupol, eine Stadt mit einer halben Million Einwohnern, wird seit fast drei Wochen von russischen Truppen belagert und verfügt kaum über Grundversorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten, Trinkwasser, Gas oder Strom. Fast 70 Prozent der Häuser der Stadt wurden durch die Bombenanschläge beschädigt, und einige von ihnen können nicht restauriert werden, was darauf hindeutet, dass sich in ihren Trümmern eine große Anzahl von Opfern befinden könnte, sagte Denisova in Erklärungen der Agentur Ukrinform. „Natürlich wurde die gesamte Infrastruktur zerstört. Wir müssen humanitäre Hilfe leisten, weil die Menschen seit 17 Tagen ohne Nahrung in Kellern sind. Es fehlt an Brot. Es ist daher äußerst wichtig, dass eine Einigung über den Transfer humanitärer Hilfe erzielt wird „, sagte der Parlamentarier. Die russischen Behörden haben bestritten, dass ihre Armee für den Angriff auf das Theater verantwortlich war.