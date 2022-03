Starke Kreuzung zwischen Santiago Cafiero und Jorge Lanata: ADEPA und FOPEA haben die Beleidigung des Journalisten durch den Außenminister zurückgewiesen

Außenminister Santiago Cafiero und der Journalist Jorge Lanata waren an diesem Freitag in einer heftigen Kontroverse zu sehen, zu der auch eine Beleidigung auf Englisch durch den Beamten gegenüber dem Radiomoderator Mitre. Stunden später äußerten sich das Argentine Journalism Forum (FOPEA) und die Association of Argentine Journalism Entities (ADEPA) öffentlich und wiesen die Aussagen des ehemaligen Stabschefs zurück.

„Wir bedauern die ungewöhnliche Haltung von Außenminister Santiago Cafiero, der während eines Interviews im Radio Urbana Play mit einer Beleidigung auf eine Kritik des Journalisten Jorge Lanata reagierte. Der Außenminister hat den Journalisten mit einem englischen Begriff gekränkt „, sagte ADEPA in einem ersten Beitrag.

Das Unternehmen vervollständigte dann den kleinen Twitter-Thread mit einem ergänzenden Beitrag. „Wir bekräftigen, dass die Toleranz gegenüber Kontrolle und journalistische Kritik durch Beamte ein Zeichen für die Achtung der Presse- und Gesundheitsfreiheit in der öffentlichen Debatte ist“, folgerten sie.

„Das Argentinische Journalismusforum steht in Solidarität mit dem Journalisten Jorge Lanata und lehnt die Beschwerden von Außenminister Santiago Cafiero ab“, sagte die FOPEA auch über ihre offiziellen sozialen Netzwerke. Der erste Beitrag wurde von dem Hashtag #FOPEALibertadDeExpresión begleitet.

In diesem Zusammenhang erklärten sie auch die Situation: „In einem Interview mit Urbana Play beleidigte der Außenminister den Kollegen von Radio Mitre mit einem englischen Satz, dessen Übersetzung eine persönliche Straftat darstellt.“

„Die FOPEA ist sich bewusst, dass der Journalismus Kritik ausgesetzt ist und ständig in Frage gestellt werden muss, um die Qualität der professionellen Arbeit zu verbessern“, fuhr die Organisation fort. Solche Diskrepanzen oder Beschwerden über eine Meinung können jedoch nicht auf Beleidigungen und persönliche Beschwerden reduziert werden.“

Schließlich fügten sie hinzu: „Viel weniger, wenn es um Beamte geht. Sie sind es, die ein Beispiel für die Achtung der Meinungsfreiheit geben müssen .“

Um die Wurzel des Konflikts zu verstehen, müssen wir zu der jüngsten Reise zurückkehren, die der Regierungsminister von Alberto Fernández in den Nahen Osten unternommen hat, um Investitionen zu suchen. In diesem Zusammenhang wurde er zu einer Ausstellung in Dubai eingeladen, wo er eine Rede auf Englisch hielt, die in sozialen Netzwerken wegen der Schwierigkeiten kritisiert wurde, die der Minister bei der Aussprache zeigte (Video 1). Lanata ging in seinem Programm auf die Lachsituation ein und hob auch die Fehler des Kanzlers hervor, sich auf Englisch auszudrücken.

Diesen Freitag wurde Cafiero von der Journalistin María O Donnell im Radio Urbana Play zu diesem Thema konsultiert. „Ich hatte eine Rede auf Spanisch und als ich ankam, sagten sie mir, dass es keine Simultanübersetzung gäbe, und ich habe es auf Englisch getan, weil es Teil der Bescheidenheit sei. Unsere diplomatische Mission besteht nicht darin, denen zu gefallen, die das Land mit der Aussprache gebrochen haben“, antwortete er.

Der ehemalige Stabschef sagte, er sei mit seinem Englischniveau vertraut und verwende die Sprache in den meisten Treffen, an denen er teilnimmt, ohne Übersetzer. Um sein Wissen zu demonstrieren, machte Cafiero einen Witz und begrüßte seinen Gesprächspartner am Ende des Interviews auf Englisch. Und in diesem Zusammenhang überraschte er mit einer Slang-Beleidigung: „Lanata hat dumme Dinge über mich gesagt, ich denke, Lanata ist ein Schwachkopf“ (auf Spanisch sagte Lanata dumme Dinge über mich, ich denke, Lanata ist ein Ruck). Das Wort „Dickhead“ hat andere Bedeutungen: Ruck, Schwachkopf und Kopf eines Penis.

Wie erwartet nahm Lanata den Handschuh auf. Um 10 Uhr verwies er in seiner üblichen Show mit Eduardo Feinmann - der sich wegen des Beginns des Krieges gegen die Inflation ironisch als Militär verkleidete - auf Cafieros Sprüche und verdoppelte seine Kritik.

