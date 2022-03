Spotify Chile: Die 10 meistgespielten Songs dieses Freitags, 18. März

Das musikalische Angebot war noch nie so umfangreich wie heute, so dass es für mehr als eine Person leicht ist, sich veraltet zu fühlen. Mit dem Aufkommen von Plattformen wie Spotify ist es jedoch einfacher geworden, sich mit den beliebtesten Plattformen auf dem Laufenden zu halten.

Spotify hat seinen Benutzern Wiedergabelisten zur Verfügung gestellt, in denen sie die Nachrichten und Songs überprüfen können, die die chilenische Öffentlichkeit erobern.

Von Reggaetón, Pop, Balladen und regionaler Musik sind dies die beliebtesten Hits in Chile an diesem Freitag, dem 18. März:

1. ULTRASOLO

2. Eine Nacht in Medellín

Wenn wir über die Verwöhnten der Öffentlichkeit sprechen, müssen wir Cris Mj erwähnen. Vielleicht debütiert „One Night in Medellín“ deshalb direkt in der Rangliste auf dem zweiten Platz, da es insgesamt 405.799 Aufrufe erreichte.

3. Sag mir dir

4. Dancing „Dancing

“ von El Jordan 23 and Standly ist unter den Nutzern dieser Plattform sehr erfolgreich, nachdem sie 307.123 Aufrufe gesammelt haben. Heute ist es immer noch auf dem vierten Platz.

6. Verzweifelt

Nach 259.963 Views bleibt „Desperados“ von Rauw Alejandro und Chencho Corleone auf dem sechsten Platz.

7. MAMIII

Harvesting-Erfolge sind ein Synonym für Becky G und KAROL G. Daher ist es nicht verwunderlich, dass ihre neue Produktion, genannt „MAMIII“, bei dieser Gelegenheit auf dem siebten Platz debütierte. Wer könnte sich noch rühmen, 251.902 Ansichten für den ersten Eintrag zu haben?

8. Anti-Frosch

9. Put - Remix

Neueste von Balbi El Chamako, El BAI, Marcianeke, Pailita, Young Cister, Jairo Vera, Harry Nach, Forest, Julianno Sosa, Franco der Gorilla und Cris Mj, „Ponle - Remix“, belegt den neunten Platz auf der Favoritenliste. Es wurde bereits 196.530 mal reproduziert. Was wird die Zukunft für ihn bereithalten?

10. Mi Gata

In der Musikindustrie ist Chile eines der am schwierigsten zu erobernden Länder, aber denen, die dies schaffen, sind die Türen zum Erfolg garantiert, wie es diese Künstler erreicht haben. Denken Sie daran, dass diese Top 10 alle 24 Stunden aktualisiert werden.

Der Aufstieg von Spotify

Das in Schweden geborene Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat am 7. Oktober 2008 offiziell seine Aktivitäten in Europa aufgenommen und ist allmählich auf der ganzen Welt präsent. Derzeit befindet es sich in 187 Ländern und bietet Musik von mehr als sieben Millionen Künstlern an.

Heute hat die Streaming-Plattform unter anderem Vereinbarungen mit den Labels Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records und Warner Music abgeschlossen.

Thema Podcasting kündigte Spotify im November 2020 den Kauf und Erwerb der Werbe- und Podcast-Plattform Megaphone für 235 Millionen Dollar an, die zur Monetarisierung von Audios diente.

Nach Angaben von Spotify hatte es 2019 217 Millionen Abonnenten, was 2020 auf 345 Millionen stieg, und 2021 erreichten sie trotz der Pandemie 365 Millionen Abonnenten, von denen fast 50% Kunden zahlen.

Als Model hat Spotify vorgeschlagen, Künstlern in seinem Katalog einen Festpreis pro verkauftem Song oder Album zu zahlen, und gewährt Lizenzgebühren basierend auf der Anzahl der Künstlerspiele im Verhältnis zur Gesamtzahl der gestreamten Songs, im Gegensatz zu seinen Konkurrenten, die für physische Verkäufe oder Downloads bezahlen.

Darüber hinaus gehen 70% des Gesamtumsatzes an Copyright-Inhaber, hauptsächlich Plattenfirmen, die Künstler dann auf der Grundlage ihrer individuellen Verträge bezahlen.

Es sollte beachtet werden, dass derzeit jeder den kostenlosen Spotify-Dienst nutzen kann, solange Sie bereit sind, Werbung zu ertragen und Einschränkungen wie das Nichtüberspringen einiger Songs.

