Sechstausend Kilometer mit dem Taxi bringen ukrainische Flüchtlinge nach Spanien

Nachdem sie zu Fuß und mit dem Auto vor dem Krieg in der Ukraine in Warschau angekommen war, konnte Khrystyna Trach, 22, keinen Weg finden, nach Spanien zu fahren, wo ihre Schwester lebt.

Dann erfuhr er, dass eine Gruppe von Taxifahrern aus Madrid nach Polen gekommen war, um wichtige Hilfe zu leisten, und am Montag mit 135 Ukrainern aus einem Flüchtlingszentrum in der polnischen Hauptstadt nach Spanien zurückkehrte.

„Sie sind unsere Helden“, sagte Trach kurz nach der Ankunft eines Konvois von 29 Taxis in einer Kirche im Zentrum von Madrid am Donnerstagmorgen gegenüber AFP, inmitten des Jubels einer Gruppe von Menschen, die auf sie warteten.

Die meisten Flüchtlinge sind Frauen und Kinder, die wie Trach Freunde oder Familie in Spanien haben. Die Gruppe umfasste auch vier Hunde und eine Katze.

Sie werden bald einen Schutzstatus haben, der es ihnen ermöglicht, eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis zu erhalten.

„Ich werde nach einem Job suchen, um Geld zu haben, um meinem Land und meiner Familie zu helfen“, erklärte Trach, ein Waisenkind, das ihre Großeltern in Kiew verlassen hat, wo sie als Telemarketerin arbeitete.

Sie lernte Spanisch in einem Urlaub, den sie als Kind bei einer spanischen Familie verbrachte.

Der Konvoi, mit zwei Fahrern pro Fahrzeug, die sich hinter dem Steuer abwechseln, verließ Madrid am Freitag nach Polen, um die 6.000 km lange Hin- und Rückfahrt zurückzulegen.

Zu den Taxifahrern gehörten auch rumänische oder ecuadorianische Einwanderer.

Mehrere Fahrer und Passagiere verabschiedeten sich mit Umarmungen und Tränen, nachdem sie gemeinsam durch Europa gereist waren.

Unter ihnen war Olha Shokarieva, eine Frau, die mit ihrem jüngsten Sohn auf dem Weg nach Spanien war und einen weiteren Sohn und ihren Ehemann zurückließ, die in der Ukraine blieben: „Um unser Leben kämpfen, für die Unabhängigkeit unseres Landes“, erzählte sie während der Reise.

- „Leben verändert“ -

Menschen aus ganz Westeuropa sind mit dem Auto auf die Straße gegangen oder haben Ressourcen gesammelt, um Busse zu mieten, um den Ukrainern beim Umzug in ihr neues Zuhause zu helfen.

Die Idee für den Konvoi entstand während eines Gesprächs über den Krieg, den mehrere Taxifahrer führten, während sie am Flughafen von Madrid auf Kunden warteten.

Als ein Fahrer vorschlug, nach Polen zu fahren, um ukrainische Flüchtlinge nach Spanien zu bringen, meldeten sich mehrere andere an, sagte José Miguel Fúnez, Sprecher des Madrid Taxi Professional Federation, der die Operation koordinierte. Bald schlossen sich ihnen Dutzende von Fahrern an.

„Die Resonanz war unglaublich, das haben wir nicht erwartet“, gratulierte Fúnez.

Javier Hernández, der ein Paar und seinen 12-jährigen Sohn nach Spanien fuhr, erklärte, er könne nicht untätig sitzen, indem er „die Bilder von Kindern und Frauen“ beobachtete, die vor den Bombenangriffen flohen.

Zuerst waren die Flüchtlinge schüchtern und verließen das Fahrzeug nicht, als der Konvoi anhielt, um sich auszuruhen, aber dann „umarmten sie uns, sie scherzten“, sagte dieser 47-jährige Taxifahrer.

„In nur einem Tag hat sich sein Leben verändert, es ist sehr aufregend“, fügte Hernández hinzu und spielte herunter, was er erreicht hat: „Es ist nichts, es fährt ein paar Tage, was wir in Madrid machen.“

Die Organisatoren schätzen, dass der Betrieb etwa 50.000 Euro (55.000 USD) gekostet hat, hauptsächlich in Bezug auf Treibstoff und Maut, die durch Spenden hauptsächlich von Taxifahrern gedeckt wurden.

„Wir haben fantastische Leute“, sagte Jesús Andrades, 38, einer der Koordinatoren der Karawane, der für den Transport von drei Frauen verantwortlich war.

„Sogar einige Kinder von Taxifahrern sind gekommen, um das Geld von ihren Sparschweinen zu geben“, erklärte Andrades.

- „Ein Sandkorn“ -

Taxifahrer in Madrid haben eine lange Geschichte darin, in Krisensituationen zu helfen.

Während der Anschläge in der spanischen Hauptstadt 2004, bei denen fast 200 Menschen starben, brachten Taxifahrer die Verwundeten ins Krankenhaus.

Und auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie in Spanien im Jahr 2020 sorgten sie dafür, dass Ärzte von zu Hause nach Hause oder Kranke ins Krankenhaus gebracht wurden.

„Wir sind bescheidene Leute. Ich glaube genau, dass sich die bescheidensten Menschen stärker engagieren „, sagte Hernández, der ein Jahr lang auf der Straße lebte, nachdem er aufgrund seiner Scheidung eine Depression erlitten hatte.

Mehr als drei Millionen Menschen sind seit dem Einmarsch Russlands in das Land am 24. Februar aus der Ukraine geflohen, und Polen hat laut Angaben der Vereinten Nationen die meisten von ihnen aufgenommen.

Die ukrainische Botschaft in Madrid half bei der Auswahl der Flüchtlinge für den Konvoi.

Wie andere Fahrer, die an der Karawane teilnahmen, sagte Nuria Martinez, 34, sie sei bereit, wieder auf die Straße zu gehen, um mehr Flüchtlinge aufzunehmen.

„Zu Hause kann vom Sofa aus nichts getan werden, wir müssen ein Sandkorn zusammenstellen“, sagte Martínez, der eine Mutter und ein zwei Monate altes Baby mitbrachte.

ds/al/mg/Tag