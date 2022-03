Saint-Etienne und Troyes ziehen 1:1 in der französischen Liga

PARIS (AP) — Der zehnfache französische Ligameister Saint-Etienne war ebenso wie Troyes vom Abstieg bedroht, nachdem beide Teams am Freitag ein 1:1 -Unentschieden unterschrieben hatten.

Lebo Mothiba, ein südafrikanischer Stürmer, schickte Troyes früh im Spiel mit einem Schuss aus nächster Nähe an die Spitze von Abdu Conte. Der algerische Mittelfeldspieler Ryad Boudebouz gleicht Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Elfmeter gegen Saint-Etienne aus.

Saint-Etienne erzielte in Spielen, in denen es 2022 im Nachteil war, acht Punkte, mehr als jedes andere Team in der Liga.

Troyes marschiert auf dem 15. Platz, zwei Punkte vor Saint-Etienne, der 18. ist.

Paris Saint-Germain, Leiter des Turniers, besucht Monaco am Sonntag.