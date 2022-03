Russlands Rublev erreicht das Halbfinale von Indian Wells, indem er Dimitrov besiegt

Der russische Tennisspieler Andrey Rublev, der nach Rafael Nadal den zweiten Samen im Indian Wells Masters 1000 hatte, erreichte am Freitag das Halbfinale, indem er den Bulgaren Grigor Dimitrov in zwei Sätzen besiegte.

Rublev, Nummer 7 in der ATP, schlug Dimitrov (35.) mit 7-5 und 6-2 in einer Stunde und 32 Minuten Spielzeit auf dem Center Court in Indian Wells (Kalifornien).

Im Halbfinale am Samstag trifft Rublev auf den Gewinner des letzten Viertelspiels zwischen dem Amerikaner Taylor Fritz und dem Serben Miomir Kecmanovic.

Das andere Halbfinale wird ein Duell der spanischen Tennisgeneration beinhalten, mit Rafa Nadal, dem großen Sportidol dieses Landes, dem blühenden 18-jährigen Carlos Alcaraz gegenübersteht.

gbv/ol