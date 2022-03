Russland startet Sojus MS-21 mit der ersten Besatzung nur in Russland seit 15 Jahren

Moskau, 18 Mrz Russland startete heute das Sojus-MS-21-Schiff auf dem Weg zur Internationalen Raumstation (ISS) mit der ersten Besatzung, die seit 2008 ausschließlich in russische Kosmonauten integriert ist. Der Start des Raumfahrzeugs, das von der russischen Raumfahrtbehörde Roscosmos nach Sergey Korolyov benannt wurde und als Vater der sowjetischen Kosmonautik und Architekt der bemerkenswertesten Wahrzeichen in der Geschichte der Kosmoserforschung gilt, erfolgte um 15.55 Uhr GMT vom russischen Kosmodrom Baikonur in der kasachischen Steppe.