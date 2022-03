Russland sagt, dass pro-russische Streitkräfte im Zentrum von Mariupol gegen „Nationalisten“ kämpfen

Moskau, 18 Mrz Das russische Verteidigungsministerium hat heute versichert, dass die prorussischen Separatisten in Donezk mit Unterstützung der russischen Streitkräfte im Zentrum von Mariupol im Südosten der Ukraine gegen ukrainische „Nationalisten“ kämpfen. „In Mariupol verschärfen Einheiten der Volksrepublik Donezk mit Unterstützung der russischen Streitkräfte die Einkreisung und bekämpfen die Nationalisten in der Innenstadt“, sagte Verteidigungssprecher Igor Konashenkov heute im ersten militärischen Teil des dreiundzwanzigsten Tages von Russlands sogenanntem „Special militärische Operation „in der Ukraine. Andererseits versicherte das russische Verteidigungsministerium, dass die prorussischen Truppen von Lugansk mit Unterstützung des russischen Feuers „mehr als 90% des Territoriums“ der selbsternannten separatistischen Republik befreit haben. Mariupol, eine Stadt mit fast 450.000 Einwohnern an den Ufern des Asowschen Binnenmeers, steht seit 17 Tagen unter Blockade, und in seiner Umgebung leben zwischen 12.000 und 14.000 russische Soldaten, sagte der ukrainische Abgeordnete Sergiy Taruta am Donnerstag. Das Bürgermeisteramt von Mariupol, einer Schlüsselstadt für den Landkorridor, den Russland laut Kiew und dem Westen vom Donbass bis zur annektierten Krimhalbinsel bauen will, sagte, dass sich mehr als 350.000 Einwohner immer noch in einer kritischen Situation in Notunterkünften befinden. Er sagte auch, dass „täglich zwischen 50 und 100 Bomben auf die Stadt fallen“ und dass „rund 80% des Wohnungsbestands der Stadt zerstört wurden“. Trotzdem begannen die Einwohner von Mariupol in den letzten zwei Tagen, die Stadt mit privaten Verkehrsmitteln nach Berdyansk und dann nach Saporischja zu verlassen. Insgesamt sind laut Stadtrat rund 6.500 Autos der Belagerung entkommen, die insgesamt etwa 30.000 Menschen umfasst. Am Mittwoch prangerte Kiew die Bombardierung des Dramatheaters und des Neptun-Pool-Gebäudes an, wo „Hunderte von Menschen, hauptsächlich Frauen, Kinder und ältere Menschen“ Zuflucht gesucht hatten. Am Donnerstag versicherte das russische Verteidigungsministerium, dass die russische Luftfahrt keine Angriffe auf das Theater verübt habe, und schrieb seine Zerstörung dem Asowschen Bataillon der Nationalgarde zu. „Am Nachmittag des 16. März hat die russische Luftfahrt keine Aufgaben im Zusammenhang mit Angriffen auf Bodenziele in der Stadt Mariupol ausgeführt“, sagte er in einem Teil. „Nach den verfügbaren zuverlässigen Daten haben die Militanten des nationalistischen Bataillons 'Asow' eine neue blutige Provokation begangen, indem sie das von ihnen abgebaute Theatergebäude in die Luft gesprengt haben“, sagte er. Am Mittwoch und Donnerstag arbeiteten die ukrainischen Rettungsdienste immer noch daran, potenzielle Überlebende zu beseitigen und zu retten. mos/mj