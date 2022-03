Rodrigo Gonzáez tanzt mit seinem Nachahmer und eine schlechte Bewegung führt dazu, dass er live seine Schulter verlagert

Ein unerwarteter Moment erlebte am Set von Amor y Fuego, als der Rodrigo González-Imitator auf das Programm kam und ihn zum Tanzen einlud. Und die Sache ist, dass der Fahrer nie gedacht hätte, dass seine rechte Schulter live herauskommen würde, also musste Gigi Mitre ihn sehr besorgt in eine Werbepause schicken.

Nach seiner Rückkehr gestand die Kollegin von „Peluchín“, dass sie sich um ihn kümmerte, weil sie dachte, er sollte dringend in ein Gesundheitszentrum gehen. Der Animator tauchte jedoch wieder auf und erklärte, was genau passiert war.

Laut Rodrigo Gonzáez hatte er dieses Problem seit seiner Kindheit mit seiner Schulter, aber bis jetzt hat er sich aufgrund der Erholungszeit geweigert, es zu lösen, da er sich nach einer Operation drei Monate ausruhen muss.

„Wir sind zurück, alles ist in Ordnung, betriebsbereit, es gibt Leute, die Angst hatten, ich habe ein Thema auf meiner Schulter, das viele Leute auch haben, wenn ich einen schlechten Schritt mache, kommt es heraus, es ist mir nie live passiert Ich habe es seit den zwanziger Jahren, als es begann und es erfordert eine Operation , die sehr einfach ist, sie sind drei Monate frei „, sagte er.

Zu einer anderen Zeit erklärte „Peluchín“, dass er bereits daran gewöhnt sei, dass sich seine Schulter löst, obwohl es ihm noch nie zuvor live passiert war. Er gab auch bekannt, dass die Produktion der Show nicht verstand, was mit ihm passiert war, als er sich ihnen näherte und sie bat, seinen Arm zu ziehen.

„ Die Leute hatten Angst, da niemand weiß, dass ich das habe... Ich würde sagen, bitte zieh es zu mir, damit es an seinen Platz zurückkehrt . Es ist mir passiert, dass ich mich selbst unterstütze und es kommt heraus, ich bitte die Leute, es an seinen Platz zurückzuziehen „, sagte er.

Darüber hinaus wies der Amor y Fuego-Fahrer darauf hin, dass er beim ersten Mal Angst hatte, weil er nicht verstand, was mit ihm geschah, aber im Laufe der Zeit schaffte er es, es zu kontrollieren. „Als es mir zum ersten Mal passiert ist, habe ich nichts verstanden und es hat weh getan, und dann hat es nicht getan“, fügte er hinzu.

RODRIGO GONZALEZ GEGEN JESUS ALZAMORA

Rodrigo Gonzáez erinnerte Jesús Alzamora daran, dass es im Fernsehen viel Konkurrenz gibt. Daher bewerten sie das Talent, das ein Publikum generiert, mehr als Menschen, die sich seit Jahren vorbereitet haben und keine Sponsoren anrufen.

Dieser Kommentar kam, nachdem der ehemalige Fahrer darauf hingewiesen hatte, dass ein Reality-Junge bei seiner Arbeit im Fernsehen an einem Tag das verdiente, was er in einem ganzen Monat bezahlt hatte.

„ Wenn Sie keine Ergebnisse erzielen, wenn Sie keinen Gewinn erzielen, wenn Ihr Gehalt nicht dem entspricht, was es verdient, und mehr, denn wenn nicht das Geschäft ist, ist dies keine NGO, sie schicken Sie wie überall sonst nach Hause “, sagte er.

LESEN SIE WEITER: