Queretaro schlägt Atletico San Luis zu Beginn des mexikanischen Fußballtages mit 2:1

Mit einem Tor von Leonardo Sequeira aus Argentinien schlug Queretaro Atletico San Luis am Donnerstag mit 2:1 in dem Spiel, das den 11. Spieltag des Clausura-2022-Turniers des mexikanischen Fußballs im Morelos-Stadion auslöste.

In der 15. Minute verpasste der Argentinier Rubens Sambueza die Gelegenheit, Atlético anzuführen, indem er einen Elfmeter schoss, den der uruguayische Torhüter Washington Aguerre gerettet hatte.

Queretaros „White Roosters“ erzielte 1:0 bis 61 mit einer Strafe, die Angel Sepulveda links vom argentinischen Torhüter Marcelo Barovero nahm, der sich auf seine rechte Seite warf.

Das 1-1 des Teams von San Luis erreichte 67 und wurde vom Spanier Unai Bilbao mit einem Schuss nach unten und auf den rechten Pfosten erzielt, der Aguerres Wurf überwand.

Der Sieg der „White Roosters“ wurde mit 77 Jahren vollzogen, als Sequeira 2-1 mit einem Kopfball auf kleinem Raum unterschrieb.

Mit diesem Ergebnis erreichte Queretaro 11 Punkte und Atletico San Luis hatte 10 Punkte.

Dieses Spiel wurde im Morelos-Stadion und nicht im La Corregidora-Stadion, der üblichen Heimat von Queretaro, ausgetragen, als Vorsichtsmaßnahme für den Besuch von Atlético San Luis. Diese Teams pflegen eine Rivalität, die aufgrund der Straße, die die beiden Städte verbindet, als „Klassiker von la 57“ bekannt ist und die Episoden von Gewalt vor.

Obwohl diese Verpflichtung hinter verschlossenen Türen erfüllt wurde, wurde sie durch 200 Sicherheitselemente geschützt.

An diesem Tag finden zwei Klassiker statt. Am Samstag im Universitario-Stadion werden die Tigres des französischen Stürmers André-Pierre Gignac, Anführer der Torschützen-Tabelle, Monterrey im königlichen Klassiker ausrichten, der mit drei Siegen in Folge einhergehen wird.

Am Sonntag werden die „Zorros“ des Atlas, amtierende aztekische Fußballmeister, im Jalisco-Stadion die „Chivas“ von Guadalajara im klassischen Tapatio ausrichten.

—Ergebnisse des Tages

-Donnerstag

Queretaro-Atletico San Luis 2-1

-Freitag

Puebla Santos

-Samstag

Tigres-Monterrey

Pachuca-Cruz Azul

Amerika-Toluca

Atlas-Guadalajara

Mazatlan León

Tijuana Juarez

Positionen:

- Punkte J G E P GF GC DIF

1. Pachuca* 22 9 7 1 1 20 8 12

2. Puebla 21 10 6 3 1 18 9 9

3. Tiger* 20 9 6 2 1 20 13 7

4. Atlas 18 10 5 3 2 12 7 5

5. Cruz Azul 17 10 5 2 3 17 13 4

6. Monterrey* 15 9 4 3 2 13 7 6

7. Leon 15 10 4 3 3 9 10 -1

9. Guadalajara 12 10 3 3 4 15 14 1

10. Pumas* 11 9 3 2 4 14 10 4

11. Heilige 11 10 3 2 5 15 17 -2

13. Querétaro 11 2 5 4 10 15 -5

14. Tijuana* 11 9 3 2 4 8 14 -6

15. Atletico San Luis* 10 10 3 1 6 11 14 -3

16. Juarez 8 10 2 2 6 8 15 -7

17. Amerika 7 10 1 4 5 10 16 -6

18. Mazatlan* 7 9 2 1 6 10 17 -7

*Sie haben ein ausstehendes Spiel

str/ag