Quartararo, Dixon und Migno dominieren in Mandalika

Juan Antonio Llados Lombok (Indonesien), 18. März Der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), der Brite Jake Dixon (Kalex) und der Italiener Andrea Migno (Honda) dominierten den ersten Tag des freien Trainings des Großen Preises der indonesischen MotoGP auf der Mandalika-Rennstrecke. Quartararo, der zu Beginn der zweiten und letzten Runde des Tages elektronische Probleme hatte, schaffte es, diese zu überwinden, um seine Position wiederzugewinnen, bis er der Leiter der Sitzung und des Tages war, auch wenn es nur 30 Tausendstelsekunden über seinen eigenen Teamkollegen Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) war. Die negative Note des Tages war die insgesamt schlechte Leistung der Honda-Fahrer, insbesondere der Offiziere des Repsol Honda-Kaders, sowie die letzten Tropfen des Siegers in Katar, des Italieners Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) und Marc Márquez. Weder Bastianini noch Márquez erlitten körperlichen Schaden, obwohl der „Revolcon“ im zweiten Fall beträchtlich war und ihn letztendlich daran hinderte, die zweiundzwanzigste Position, in der er endete, zu verbessern. Márquez hatte während der Sitzung bis zu drei „Schrecken“ in Form eines Sturzes, und der vierte kam der Unfall, der zwar spektakulär war, denn in der Gegend von Kurve elf, in der er gefallen ist, geht er sehr schnell, er schien nicht ernsthaft verletzt zu sein, aber wenn der Regen nachts auftaucht, Wie es scheint, könnte er den Repsol Honda-Fahrer dazu verurteilen, die erste Wertung zu durchlaufen. Im gleichen Fall ist sein Teamkollege Pol Espargaró, der im Vorsaison-Training bei Mandalika der Schnellste war, aber Repsol Hondas Teamkollege war an diesem ersten Tag nicht sehr erfolgreich und wurde neunzehnter vor dem MotoGP-Weltmeister 2020 Joan Mir (Suzuki GSX RR). Sie nahmen an der zweiten direkten Klassifizierung teil, zusätzlich zu Quartararo, Morbidelli, Johann Zarco, Jorge Martín und Enea Bastiniani, Australier Jack Miller, beide auf Ducati Desmosedici Trails, Spanier Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Südafrikaner Brad Binder (KTM RC 16) und Spanier Alex Rins (Suzuki GSX RR)) . Der Brite Jake Dixon (Kalex) besiegte seinen Landsmann Sam Lowes (Kalex) am Ende des ersten Tages der Moto2 mit einer besseren Endzeit von 1:35 ,897 und einem Vorsprung von mehr als vier Zehntelsekunden vor dem Italiener Celestino Vietti (Kalex), wobei Sam Lowes (Kalex) auf dem dritten Platz lag, obwohl er sein persönliches nicht verbessern konnte Zeit, indem sie fast am Ende der Sitzung einen Sturz erlitt. Unter den Spaniern ging Pedro Acosta (Kalex), Vierter, direkt auf den zweiten Platz vor Augusto Fernández (Kalex), Fermín Aldeguer (Boscoscuro) und Albert Arenas (Kalex), Arón Canet (Kalex) Neunter, Manuel Gonzálex (Kalex), Zehnter, Jorge Navarro (Kalex), elfter und Marcos Ramírez (MV Agusta) dreizehnter. Der Italiener Andrea Migno (Honda) war dafür verantwortlich, am Ende des ersten Tages des freien Trainings der Moto3, an dem ein einziger Sturz verzeichnet wurde, den Maßstab zu setzen, und nachdem er die Transalpine in zwölf Sekunden reduziert hatte, war sein Morgenrekord, der die Bedingungen der Strecke erheblich verbesserte, um in 1:40 ,960 zu fahren, fast drei Zehntelsekunden schneller als der Spanier Carlos Tatay (CFMoto) und der Italiener Dennis Foggia (Honda). CHEF JLL