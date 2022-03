Putin schlägt Nabiulina für eine weitere Amtszeit an der Spitze der Russischen Zentralbank vor

Moskau, 18 März Der russische Präsident Wladimir Putin hat heute die Staatsduma oder Abgeordnetenkammer, die Kandidatur des derzeitigen Gouverneurs der russischen Zentralbank (BCR), Elvira Nabiulina, für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren an der Spitze der Aufsichtsbehörde vorgestellt. Der Präsident der Duma, Viacheslav Volodin, beauftragte den jeweiligen parlamentarischen Ausschuss, die Bestätigung von Nabiulina im Amt in die Tagesordnung der Sitzung des Sprecherausschusses aufzunehmen, die am kommenden Montag stattfinden wird, teilte der Gesetzgeber auf seinem Telegrammkanal mit. Nabiulina, 58, leitet den BCR seit 2013 und war zuvor Berater des russischen Präsidenten (2012-2013) und des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung (200—2012). Gemäß der Verfassung Russlands muss die Ernennung des Gouverneurs der Zentralbank von der Staatsduma genehmigt werden, was als selbstverständlich angesehen wird. Gemäß dem Bundesgesetz, das die Tätigkeit des BCR regelt, kann dieselbe Person die Position des Gouverneurs nicht länger als drei aufeinanderfolgende Zeiträume innehaben. Sofern keine Gesetzesänderung vorliegt, ist dies die letzte Amtszeit von Nabiúlina als Leiter der Regulierungsbehörde. CHEF mos/jac