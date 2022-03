Peru gegen Uruguay: Die Nachricht von den Stürmern von „La Celeste“ vor dem Qualifikationsspiel Katar 2022

Die peruanische Nationalmannschaft muss sich am 17. Tag der südamerikanischen Qualifikation einem harten Engagement gegenüber ihrem uruguayischen Gegenstück stellen. Beide Teams brauchen einen Sieg, um sich für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren. In diesem Sinne wird „La Celeste“ seine ganze Macht in der Offensive haben. In diesem Artikel werden wir Ihnen von den Neuigkeiten jedes der vier einberufenen „Charrúas“ -Stürmer berichten.

Zunächst ist zu erwähnen, dass der uruguayische Fußballverband (AUF) vor einigen Stunden die 26-Fußballer angekündigt hat, die wurden am Donnerstag, den 24. März, in Montevideo zum letzten Doppeltermin des Qualifikationsprozesses gegen Peru und am Dienstag, 29. März in Chile in Santiago ausgerufen. Auf dieser Liste stehen die imposanten Namen Luis Suárez, Edinson Cavani, Darwin Núñez und Maximiliano Gómez. Alle Streikenden und die wir im Folgenden analysieren werden:

LUIS SUAREZ

Der „Pistolero“ hat einen Namen, der von Liverpool aus England und Barcelona in Spanien in den internationalen Fußball eingraviert wurde, Clubs, in denen er seine beste Version auf dem Alten Kontinent zeigte. Derzeit spielt er bei Atlético de Madrid, einem Unternehmen, bei dem er Mitte 2020 angekommen ist. Mit den „Colchoneros“ gewann er in dieser Saison den spanischen LaLiga-Titel und war mit 21 Punkten der beste Torschütze seiner Mannschaft.

Sein Geschenk deutet jedoch darauf hin, dass er Diego Simeone zugunsten des Duos João Félix-Antoine Griezmann ersetzt hat. Tatsächlich war sein letztes Startspiel am 19. Februar beim 3:0 -Sieg gegen Osasuna. Dennoch schaffte er es, 11 Tore in 36 Spiele zu verwandeln . Ebenso macht ihn die Tatsache, dass er ein natürlicher Torschütze mit all der Erfahrung in Qualifikationsspielen und Welten ist, mit seinen 7 Toren in 12 Spielen, die im aktuellen Qualifikationsprozess gespielt wurden , für Peru gefährlich.

„Lucho“ Suarez wird Uruguays große Referenz im Angriff auf Edinson Cavani sein. | Foto: Nicolás Celaya

EDINSON CAVANI

Der „Matador“ ist eine weitere der bekanntesten Waffen von „La Celeste“. Seine Karriere ist im europäischen Fußball in Vereinen wie Palermo, Napoli, PSG und jetzt bei Manchester United bekannt. Die englische Besetzung traf Mitte 2020 in einer für ein Jahr vereinbarten Operation ein. Aber seine großartige Leistung mit 17 Toren und 5 Assists in 39 Spielen veranlasste das Management, ihn um eine weitere Saison zu verlängern.

Jetzt, in dieser Saison, sank seine Bedeutung mit der Rückkehr von Cristiano Ronaldo nach Old Trafford erheblich. Die Unregelmäßigkeit der Mannschaft half ihm auch nicht beim Start. Dies spiegelte sich in den 2 Toren und 1 Assist wider, die er in 16 gespielten Spielen gespielt hat . Wir beziehen uns jedoch auf einen der besten Torschützen, die Uruguay in den letzten 20 Jahren zusammen mit Luis Suárez und auf Augenhöhe mit dem historischen Diego Forlán erzielt hat. In den gegenwärtigen Playoffs hat er in 7 Spielen nur 2 Tore , also werden wir sehen, ob er es schafft, seine Torfacette gegen die „Bicolor“ zu wecken.

Der 'Matador' Cavani kommt nicht aus einer guten Saison in Manchester United, aber es ist immer eine Gefahr bei dem Angriff. | Foto: Agencies

DARWIN NUNEZ

Definitiv der beste Angriffsspieler heute. Das Wachstum seit seiner Ankunft in Europa (Almeria aus Spanien) im Jahr 2019 von Peñarol war wirklich beeindruckend. Mit den 'indálicos' erzielte er 16 Tore in 32 Spielen.

Seine Explosion kam jedoch aus der Hand der portugiesischen Benfica, die es ihm ermöglichte, unter anderem die Großen des alten Kontinents wie Juventus, Atlético de Madrid und Manchester City im Visier zu haben. In seiner ersten Saison mit „Glorioso“ erzielte er 14 Tore in 45 Spielen. In der laufenden Saison hat er satte 26 Punkte in 33 Spielen erzielt, von denen 4 in der Champions League waren und 1 dies für die Qualifikation für das Viertelfinale gegen Ajax in den Niederlanden getan hat . Dies könnte ihn in seine Nationalmannschaft versetzen, mit der er noch fällig ist, da er in 7 gespielten Spielen nur 1 Tor hat . Offensichtlich würde er mit der Anwesenheit des Duos Suarez-Cavani bei der Bank beginnen, aber es ist eine sehr interessante Alternative zu seinen 22-Jahren, die das „Weiß-Rot“ in Betracht ziehen muss.

Darwin Núñez ist bei Benfica in Portugal sehr präsent. | Foto: Agenturen

MAXIMILIANO GOMEZ

Der Valencia-Stürmer aus Spanien ist Diego Alonsos vierte Wahl in Uruguays Offensive . Er begann an der Akademie von Defensor Sporting in seinem Land und seine Karriere schien in Bezug auf die Ziele auf dem Vormarsch zu sein. Obwohl es in Europa im Vergleich zu den anderen „Charruas“ -Angreifern keinen großen Schritt gemacht hat. Seine beste Saison war 2017/2018 mit Celta de Vigo, wo er in 44 Spielen 19 Tore erzielte. Derzeit hat er in der „Schwarz-Weiß-Mannschaft“ 3 Tore in 29 Spielen, während er in den Playoffs in 4 Spielen 1 Tor erzielt. Ein Spieler, der bis auf die Überraschung in letzter Minute nicht viele Spielmöglichkeiten hätte.

Maxi Gómez ist Diego Alonsos vierte Alternative in Führung Uruguays. | Foto: AFP

