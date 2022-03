Osasuna, für die virtuelle Beständigkeit, nach der sich Levante sehnt

Pamplona/Valencia (Spanien), 18 März Osasuna wird in niedrigen Stunden von einem Levante besucht, um drei neue Punkte hinzuzufügen, die einen großen Schritt in Richtung eines lang ersehnten Aufenthalts machen, nach dem sich das valencianische Team sehnt und von dem sechs Punkte ihn trennen, sodass er nur einen Sieg wert ist. Der Trainer von Osasuna, Jagoba Arrasate, hat vor dem „Talent“ und der Notwendigkeit der Valencianer gewarnt und hinzugefügt, dass sie „angreifen, sie unterwerfen und vor allem die Aktionen beenden“ müssen, um ihnen nicht die Möglichkeit zu geben, auf ihrem roten Rücken zu rennen. Osasuna wird seine Fans nutzen, um nach der Niederlage durch Barcelona im Camp Nou, in der die Besucher zu keiner Zeit gegen die Culés gekämpft haben, dem Sieg näher zu kommen. Es ist ein Team ohne Charakter und komplex gegen einen der Großen des Wettbewerbs. Die bequeme Position in der Tabelle mit 35 Punkten könnte einer Gruppe von Spielern einen Streich spielen, die gegen Trupps kämpfen können, die sich für größere Herausforderungen entscheiden. Der 4-0-Fit sollte dazu dienen, von Anfang an auf den Biss zu gehen und so den Schub zurückzugeben, den seine Fans ihm alle zwei Wochen in El Sadar geben. „Wir haben das Gefühl, dass uns dieser Sieg fehlt. Wir sind drei Punkte davon entfernt, diesen Aufenthalt virtuell zu erreichen, und wir wollen, dass es morgen zu Hause ist „, freut sich Arrasate, seinen Fans eine Freude zu bereiten. Diejenigen aus Tajonar haben einen offensichtlichen Mangel an Zielen. Das Tor von Argentiniens Chimi Avila gegen Villarreal vor zwei Tagen ist das letzte in vier Spielen. Der Kroate Ante Budimir scheint für den Abschluss der Aktionen seiner Teamkollegen verantwortlich zu sein, eine Mission, bei der der Rest des Teams gewissenhaft in das rivalisierende Gebiet gelangen muss. Derjenige aus Berriatua fragte seine Spieler „Tempo, Intensität und in der Lage zu sein, das rivalisierende Gebiet gut zu besetzen und dann stärker in der Verteidigung zu sein“, was neulich im Camp Nou nicht zu sehen war. Dies ist das erste Spiel nach der offiziellen Renovierung von Arrasate und Chimy Ávila, zwei Hauptstücken für das Projekt eines aufstrebenden Clubs, der kurz vor seiner vierten Präsenz in Primera steht. Der Argentinier kehrt in den rechten Flügel zurück, nachdem er das Camp Nou-Event aufgrund der Ansammlung gelber Karten verpasst hat. Er ist derzeit der herausragendste und morgen wird voraussichtlich die Unterschiede zum Leadsänger markieren. In Bezug auf den 11. hat sich Arrasate von häufigen Änderungen in jedem Spiel zu einer Gruppe unbestreitbarer Starter entwickelt, die der Spielidee des baskischen Trainers Kontinuität verliehen haben, sodass morgen keine Revolution erwartet wird. Sechs Punkte vor dem Aufenthalt mit zehn Spielen und einer Pause in der Liga gleich um die Ecke kann Levante nur gewinnen und hoffen, dass ihre Rivalen stolpern. Die große Neuigkeit ist die Rückkehr zum Ruf von José Luis Morales, der das letzte Spiel der Liga mit einem Schlag auf das Knie verpasst hat und diese Woche praktisch normal und mit seinen Teamkollegen trainiert hat. Der Flügelspieler Jorge De Frutos, der gegen Espanyol einen schweren Schlag auf den rechten Fuß erhielt, konnte sich jedoch nicht rechtzeitig erholen und wird für diesen Zusammenstoß entlassen. Darüber hinaus setzen Duarte und Clerc ihren Aufbau aufgrund von Knieverletzungen fort. Mittelfeldspieler Gonzalo Melero muss aufgrund der Ansammlung von Gelbtönen ein Elfmeterspiel spielen, während Jorge Miramón nach einem sanktionierten Spiel auf die Liste zurückkehrt. Der Italiener Alessio Lisci konnte trotz Miramóns Rückkehr erneut auf Pubill auf der rechten Seite wetten, mit Franquesa oder Son auf der Linkshänder und Vezos Einstieg des verletzten Duarte in die Startelf. Ohne Melero könnte Malsa mit Pepelu und Bardhi in der Markhalle in die Startaufstellung zurückkehren, und trotz des im letzten Spiel gegen Espanyol erzielten Tores sieht Dani Gómez wie ein Schritt hinter Roger aus, der mit dem Kapitän der Mannschaft, José Luis Morales, das angreifende Paar bilden würde. Wahrscheinliche Aufstellungen: Osasuna: S. Herrera; Nacho Vidal, David Garcia, Juan Cruz, Manu Sanchez; Torro; Chimy Avila, Moncayola, Javi Martinez, Ruben Garcia und Budimir. Levante: Cardenas, Pubill, Vezo, Rober, Cáceres, Sohn von Franquesa, Pepelu, Malsa, Bardhi, Morales und Roger. Schiedsrichter: Javier Alberola Rojas (Kastilien-Manchego) Stadion: El Sadar. Zeit: 17:30 GMT — Positionen: Osasuna (11.), Levante (20.) Der Schlüssel: Die Rückkehr von Chimi Ávila zum rechten Flügel. Tatsache: Osasuna konnte den Aufenthalt virtuell schließen. Der Satz: „Wir sind drei Punkte davon entfernt, diese Beständigkeit virtuell zu erreichen“, Jagoba Arrasate. 101 1911 1005179 le/mg-pzm/cta/jap