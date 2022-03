Ohne Guardado oder Funes Mori steht Mexiko vor wichtigen Spielen

MEXIKO-STADT (AP) — Angesichts der berüchtigten Abwesenheiten von Andrés Guardado und Rogelio Funes Mori sowie Israel Reyes und Santiago Giménez gab Mexiko am Donnerstag eine Liste von 29 Spielern bekannt, die sich den drei Spielen stellen werden, die das Unentschieden bei der Weltmeisterschaft bestimmen werden.

Guardado, Kapitän der mexikanischen Mannschaft und spanischer Betis-Spieler, erlitt eine Verletzung am linken Oberschenkel, während der Stürmer Funes Mori, einer der Spoiler des argentinischen Trainers Gerardo Martino, auch nicht dort sein kann, weil er eine Verletzung am rechten Oberschenkel hat.

Mexiko wird am kommenden Donnerstag Gastgeber der Vereinigten Staaten sein, am darauffolgenden Sonntag Honduras besuchen und am Mittwoch, dem 30. März, El Salvador ausrichten, um das Convacaf-Qualifikationsspiel für Katar 2022 abzuschließen.

Der Tri hat 21 Punkte und belegt den dritten Platz im letzten achteckigen Unentschieden, dem letzten, der eine direkte Eintrittskarte für die Weltmeisterschaft gewährt. An der Spitze von Mexiko befinden sich die Vereinigten Staaten, die die gleiche Ernte, aber eine bessere Tordifferenz haben, und Kanada, das mit 25 Punkten führend ist.

Panama hat 17 Punkte und ist Vierter. Daher hätte es vorerst das Recht, ein interkontinentales Playoff gegen eine Nationalmannschaft aus Ozeanien, wahrscheinlich Neuseeland, zu spielen.

Ausrüstung

Bogenschützen: Guillermo Ochoa (Amerika), Rodolfo Cota (Leon), Jonathan Orozco (Tijuana) und Alfredo Talavera (Pumas).

Zagueros: Jorge Sanchez (Amerika, Gerardo Arteaga (Genk, Belgien), Johan Vazquez (Genua, Italien), Julian Araujo (LA Galaxy, USA), Jesus Gallardo (Monterrey), Cesar Montes (Monterrey), Hector Moreno (Monterrey), Israel Reyes (Puebla), Nestor Araujo (Celta, Spanien), Jesus Angulo (Tiger).

Flyer: Edson Alvarez (Ajax, Holland), Hector Herrera (Atletico Madrid, Spanien), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey), Rodolfo Pizarro (Monterrey), Erick Aguirre (Monterrey), Erick Gutierrez (PSV Eindhoven, Holland) und Diego Lainez (Betis, Spanien).

Vorwärts: Henry Martin (Amerika), Santiago Gimenez (Blaues Kreuz), Uriel Antuna (Blaues Kreuz), Alexis Vega (Chivas), Hirving Lozano (Napoli, Italien), Jesus Corona (Sevilla, Spanien) und Raul Jimenez (Wolverhampton, England).