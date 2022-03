Nur wenige Dorfbewohner kehren in das betroffene Gebiet von Fukushima zurück.

FUTABA, Japan (AP) — Bei der ersten Gelegenheit kehrte Yasushi Hosozawa in sein Dorf in Futuaba zurück, nachdem ein kleiner Teil der Stadt im vergangenen Januar wiedereröffnet wurde, 11 Jahre nach einer nuklearen Katastrophe im Werk Fukushima Daiichi, das sich nicht weit vom Standort entfernt befindet.

Es war nicht einfach.

Die 7.000 Einwohner von Futaba, in dem sich ein Teil der Anlage befindet, mussten aufgrund von Strahlung evakuiert werden, nachdem ein Erdbeben und ein Tsunami am 11. März 2011 mehr als 18.000 Menschen an der Nordostküste Japans getötet oder verschwunden waren.

Nur sieben Personen sind dauerhaft in den Ort zurückgekehrt.

„Futaba ist mein Zuhause. Ich wollte zurückkommen, seit die Katastrophe zugeschlagen hat. Ich habe immer darüber nachgedacht „, sagte Hosozawa, 77, während eines Interviews mit The Associated Press in seinem Haus, das in einem Schuppen voller Angelausrüstung liegt.

Daneben befindet sich ein verlassener Ramen-Ort, in dem so viele Häuser und Gebäude abgerissen wurden, dass die Nachbarschaft unwirtlich aussieht.

Hosozawa, ein pensionierter Klempner, musste in den letzten zehn Jahren dreimal umziehen. Die Rückkehr nach Futaba war sein Traum, und er wartete geduldig, während andere nahe gelegene Städte früher wiedereröffnet wurden.

Zu seinem Unglück war die Wasserversorgung an dem Tag seiner Rückkehr in die Stadt nicht wieder angeschlossen worden. Er musste zum Haus eines Freundes in einem nahe gelegenen Dorf gehen und Plastikbehälter mit Wasser füllen.

Der Ort verfügt nicht über Kliniken, Geschäfte oder andere kommerzielle Dienstleistungen für den täglichen Bedarf. Sie müssen Futaba verlassen, um Lebensmittel zu kaufen oder Ihren Arzt aufzusuchen, der Ihnen Ihr Diabetesmedikament verabreicht.

An einem normalen Tag wird ein Frühstück mit Reis, Misosuppe und Natto gekocht. Gegen Mittag fahren Sie etwa 10 Minuten nach Namie, einer Stadt nördlich von Futaba, wo Sie Ihr Mittagessen und andere Lebensmittel kaufen.

Abends spazieren gehen, aber „Ich sehe keine einzige Seele außer den Polizisten auf Patrouille.“ Von Zeit zu Zeit geht er zum Bahnhof, nur um sich mit den örtlichen Beamten zu unterhalten. Nachdem er zu Hause etwas Sake getrunken hat, geht er früh ins Bett und hört sich alte Lieder „enka“ an.

Er freut sich auf die Ankunft der Angelsaison und baut gerne Gemüse in seinem Garten an.

Aber Hosozawa fragt sich, ob dies die beste Art ist, seine letzten Jahre zu leben. „Ich werde nicht mehr lange leben, und wenn ich noch drei oder vier Jahre habe, wäre ich lieber nicht in einer Futaba wie dieser“, sagte er. „Vielleicht war es ein Fehler zurückzukehren.“

„Wer möchte in eine Stadt ohne Schulen oder ohne Arzt zurückkehren? Ich glaube nicht, dass junge Familien mit Kindern zurückkehren wollen „, sagte er.

___

Als große Strahlungsmengen aus der Anlage entkamen, mussten mehr als 160.000 Einwohner in ganz Fukushima evakuieren, darunter etwa 33.000, die noch nicht nach Hause zurückkehren konnten.

Von den 12 nahe gelegenen Dörfern, die ganz oder teilweise Sperrgebiete bleiben, ist Futaba das letzte, das einigen Bewohnern die Rückkehr ermöglicht. An sieben Standorten gibt es immer noch Sperrgebiete, in denen in Gebieten, die 2023 wiedereröffnet werden sollen, eine intensive Dekontamination durchgeführt wird.

Viele Einwohner von Futaba waren gezwungen, ihr Land für den Bau einer Lagerstätte für radioaktives Material aufzugeben, und die unsichere Landschaft von Fukushima Daiichi in den nächsten Jahrzehnten aufgrund ihrer Sanierung erschwert die Stadtplanung.

Das Futaba-Projekt, das durch Tourismus, Neugeschäft und Migration von außerhalb von Fukushima zur Wiederbelebung des Ortes beiträgt, sieht ein gewisses Potenzial für den Bildungstourismus.

„In Futaba gibt es immer noch Orte mit Narben von der Katastrophe... und Besucher können ihre Realität sehen und über die Zukunft nachdenken“, sagte Hidehiko Yamasaki vom Futaba-Projekt.

Hideyuki Ban, Co-Direktor des Nuklearinformationszentrums der Bürger, sagt, dass diejenigen, die in die Region zurückgekehrt sind, sich ärztlichen Untersuchungen unterziehen sollten. Er sagt, dass die Strahlungswerte denen eines Nukleararbeiters ähnlich sind und innerhalb der nächsten fünf Jahre ein höheres Krebsrisiko verursachen könnten.

Futaba soll im Juni offiziell ein Gebiet von 560 Hektar (1.400 Acre) in der Nähe des Bahnhofs wiedereröffnen, etwa 10% der Stadt, und ein Gebiet, das einst das Geschäftsviertel war und in dem mehr als die Hälfte der Einwohner lebten. Besuche im Dorf sind seit 2020, vor den Olympischen Spielen in Tokio, erlaubt, als der Zug- und Busverkehr wieder aufgenommen wurde und ein Katastrophenmuseum eröffnet wurde, das von der Präfektur verwaltet wird.

Futaba hat 24 Unternehmen, von denen viele an der Säuberung der Stadt und des Werks beteiligt sind, eingeladen, im Rahmen eines Plans zur Wiederbelebung der lokalen Industrie neue Unternehmen zu gründen. Ein temporäres Rathaus soll im August eröffnet werden und ein Wohnkomplex mit 86 Einheiten wird gebaut. Das Ziel der Stadt ist es, in den nächsten fünf Jahren 2.000 Einwohner zu haben.

Die jüngsten Umfragen zeigen, dass nur 11,3% der 5.625 Menschen, die noch als Einwohner von Futaba registriert sind, zurückkehren möchten, um dort zu leben, und mehr als 60% haben angegeben, dass dies nicht der Fall ist. 66% geben jedoch an, mit den Menschen in Verbindung bleiben zu wollen.

Lokale Beamte, die vor der Wiedereröffnung des Stadtrats nach Futaba zurückkehren werden, müssen immer noch Wege finden, um die Umwelt zu verbessern, damit die Menschen zurückkehren möchten, sagte Bürgermeister Shiro Izawa. „Wir können es schaffen, wenn wir nicht aufgeben.“

___

Atsuko Yamamoto, 50, betreibt ein Pinguin-Fastfood-Restaurant im Food Court des Gemeinschaftsgeschäftszentrums von Futaba, zieht aber jeden Tag aus einer anderen Stadt in Fukushima um.

„Ich dachte immer, ich müsse etwas tun (wegen der Erholung von Futaba), also hob ich meine Hand“, als ich das Angebot an verfügbarem Platz im Lebensmittelbereich sah, das vor zwei Jahren eröffnet wurde, sagt Atsuko, der früher in Futaba lebte. „Als ich evakuiert wurde, hätte ich nie gedacht, dass ich so nach Futaba zurückkehren könnte.“

Trotz seiner großen Verbundenheit mit seiner Heimatstadt sei es ihm unmöglich, dort zu leben, sagt er. Die einzige Möglichkeit, Ihr Geschäft zum Laufen zu bringen, besteht darin, Ihre Vorräte in Iwaki, dem Geschäftszentrum an der Küste von Fukushima, in dem er derzeit lebt, zu kaufen und dann etwa 60 Kilometer (40 Meilen) nach Futaba zu fahren.

Seine Mutter verkaufte früher Donuts und Burger an einem Stand in der Nähe des Bahnhofs, und es war ein beliebter Ort bei einheimischen Studenten und ein Wahrzeichen für die Menschen in Futaba, bevor die Katastrophe ausbrach.

„Da sich Futaba schnell in einen unbekannten Ort verwandelt, hoffe ich, dass dieser Ort denjenigen, die hier gelebt haben, hilft, sich wie zu Hause zu fühlen“, sagt Yamamoto. Die bekanntesten Gebäude und Häuser werden abgerissen und die meisten Besucher sind neue Gesichter.

„Aus unserer Sicht verschwinden die Gebäude, die uns an unsere Stadt erinnern, wie die Häuser, in denen meine Freunde früher lebten, und es ist äußerst traurig“, sagte er, als er versuchte, seine Tränen einzudämmen. Er sagt, er könne nicht anders, als an den Orten herumzufahren, an denen sich diese Häuser früher befanden, einschließlich seiner eigenen, um Schmerz zu empfinden und sich an die Vergangenheit zu erinnern.

„Es ist schwer zu erklären“, sagt er. „Ich hoffe, die Leute kommen zurück und sehen diesen Ort tatsächlich.“

___

Takumi Yamada, Angestellter von Futabas einzigem Hotel, das im vergangenen Mai wiedereröffnet wurde, stammt ursprünglich aus dem nahe gelegenen Dorf Namie.

Yamada, 23, verbrachte einen Großteil ihrer Jugend außerhalb von Namie, nachdem sie ihre Grundschule verlassen hatte und mit ihren Eltern und zwei Brüdern nach Saitama in der Nähe von Tokio geflohen war.

Nachdem sie in anderen Teilen von Fukushima und Tokio studiert hatte, beschloss Yamada, nach Hause zurückzukehren, um sich wieder zu verbinden und mehr über ein Gebiet zu erfahren, an das sie sich kaum erinnern konnte.

Yamada sagt, sie sei begeistert von der Zeit, in der sie an der Hotelrezeption gearbeitet habe, und hörte versehentlich andere ehemalige Bewohner über den Verbleib einiger gemeinsamer Freunde sprechen.

„Es wäre toll, wenn dieses Hotel ein Treffpunkt für diejenigen werden würde, die früher hier gelebt haben“, sagte Yamada. „Wenn es Leute gibt, die sich immer wieder fragen, ob sie zurückkehren sollen, ist es meiner Meinung nach am besten, wenn sie die Situation selbst sehen.“