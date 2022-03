Nadal geht mit Epic ins Halbfinale und bringt 2022 19 Siege hintereinander hinzu

Indian Wells (USA), 17 Mar Rafa Nadal qualifizierte sich diesen Donnerstag für das Halbfinale von Indian Wells, indem er den unvorhersehbaren und umstrittenen Nick Kyrgios einreichte, einen epischen Sieg, mit dem der spanische Tennisspieler seine außergewöhnliche ungeschlagene Serie 2022 auf 19 Siege verlängerte. Der spanische Tennisspieler litt viel, setzte sich aber in einem spannenden und harten Spiel gegen Kyrgios 7-6 (0), 5-7 und 6-4 in zwei Stunden und 46 Minuten durch Nadal, dreifacher Gewinner von Indian Wells (2007, 2009 und 2013), könnte im Halbfinale auf seinen Landsmann Carlos Alcaraz treffen, wenn der junge Spanier heute Abend den britischen Cameron Norrie, amtierenden Indian Wells Champion, in seinem Viertelfinale besiegt. CHEF dvp/auto (Foto)