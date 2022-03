Nach dem Erdbeben in Fukushima, das die Versorgung beeinträchtigte, werden die Reparaturarbeiten fortgesetzt

Tokio, 18. März Die Reparaturarbeiten wurden an diesem Freitag in Japan fortgesetzt, zwei Tage nach dem 7.4-Erdbeben in Fukushima, das hauptsächlich die Infrastruktur beeinträchtigt, Strom- und Wasserausfälle sowie Verkehrsstörungen verursacht hat. Etwa 42.000 Häuser waren in den am stärksten betroffenen Präfekturen Miyagi und Fukushima, wo Tanker und Mitglieder der Selbstverteidigungskräfte (Armee) mobilisiert wurden, um die Bevölkerung nach Beschädigung der Rohre zu versorgen, so die neuesten Daten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks NHK. Das Zittern, das im ganzen Land zu spüren war, war besonders stark in der Stadt Soma, wo das Erdbeben auf der japanischen seismischen Skala von 7 die ersten sechs erreichte und sich darauf konzentrierte, Erschütterungen über der Oberfläche und mögliche Schäden zu messen. Rund 600 Haushalte in der Stadt Fukushima waren heute ohne Strom, darunter mehr als zwei Millionen, die von dem Erdbeben betroffen waren, das am vergangenen Mittwoch um 23:36 Uhr ausbrach. Das Erdbeben verursachte hauptsächlich Schäden an der Infrastruktur. In dem oben genannten Soma brach ein Teil eines Wellenbrechers zusammen und verursachte den Untergang eines Fischerbootes ohne Verluste. Bisher gab es vier Todesfälle und mehr als 200 Verletzte infolge des Erdbebens. Die Dienste des Hochgeschwindigkeitsnetzes wurden im nordöstlichen Teil des Archipels durch die unverletzte Entgleisung am Tag des Erdbebens unterbrochen, wodurch auch andere Hindernisse auf verschiedenen Gleisen hinterlassen wurden, die zurückgezogen werden. Die Aussetzung wird auf mehreren lokalen Linien beibehalten, obwohl der Zugang zum Flughafen Sendai bereits heute wiederhergestellt wurde. Heute Nachmittag wurden auch alle Straßensperren, die Miyagi betrafen, aufgehoben. Große Unternehmen mit einer Produktionspräsenz in dieser Region Japans haben heute nach der Schließung der durch das Erdbeben beschädigten Fabriken ihren Betrieb wieder aufgenommen. Dies ist der Fall des Automobilherstellers Toyota und der Technologieunternehmen Toshiba und Murata Manufacturing, die ihre Tätigkeit in den Werken wieder aufgenommen haben, wenn auch auf reduzierte Weise, während sie ihre eigenen strukturellen Schäden und die Auswirkungen des Erdbebens auf ihre Lieferanten bewerteten. Die ebenfalls betroffenen Fabriken von Renesas und Sony bleiben geschlossen. Einige Konglomerate haben angekündigt, dass es mehrere Wochen dauern wird, bis der Betrieb vollständig wiederhergestellt ist. Japan befindet sich auf dem sogenannten Ring of Fire, einem der aktivsten seismischen Gebiete der Welt, und leidet relativ häufig unter Erdbeben, weshalb seine Infrastruktur speziell dafür ausgelegt ist, Erschütterungen standzuhalten. CHEF mra/cgv/fp