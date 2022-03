Mexikanische Senatoren fordern die Europäische Union auf, sich für die Repression in Kuba einzusetzen

Mexiko-Stadt, 18. März Die mexikanischen Senatoren Rogelio Márquez und Alejandra Reynoso baten die Europäische Union per Brief, das bestehende Abkommen mit Kuba über Menschenrechtsverletzungen auf der Insel zu überprüfen, berichtete die Versammlung des kubanischen Widerstands am Freitag. „Zwei prominente mexikanische Senatoren aus Regierung und Opposition haben sich mit persönlichen Briefen an die Europäische Union gewandt, in denen sie darum gebeten haben, die Aufrechterhaltung des Kooperationsabkommens der Europäischen Union mit dem kubanischen Regime auf der Grundlage der anhaltenden Verletzung der Menschenrechte auf der Insel zu bewerten“, so die Organisation in einem Newsletter gemeldet. Die mexikanischen Politiker, die Briefe schickten, waren Senator Rogelio Márquez, Sekretär des Ausschusses für Außenbeziehungen für Europa des mexikanischen Senats und Mitglied der Bank der regierenden Nationalen Erneuerungsbewegung (Morena), und Senatorin Alejandra Reynoso von der National Action Party (PAN). „Sie schickten Briefe an die Europäische Union, in denen sie eine technische Überprüfung des bestehenden Abkommens auf der Grundlage zunehmender Menschenrechtsverletzungen in Kuba forderten“, heißt es in dem Text. René Bolio, Präsident der mexikanischen Menschenrechtskommission, gab die Unterschriften bekannt und schickte auch einen ähnlichen Brief in seinem eigenen Namen, fügte die Erklärung hinzu. Die Initiative der Senatoren kommt Tage, nachdem kubanische Gerichte 127 junge Menschen in Kuba wegen ihrer Teilnahme an den friedlichen Protesten vom 11. Juli gemeinsam zu 1.916 Jahren Gefängnis verurteilt hatten. „In den letzten Wochen wurden prominente kubanische Oppositionsführer wie Felix Navarro, seine Tochter Sayli und José Díaz Silva, Präsident der Oppositionsbewegung für eine neue Republik (MONR), und viele andere ebenfalls verurteilt und verhaftet“, fügte der Text hinzu. Ebenso haben die argentinischen Gesetzgeber in den letzten Stunden ihre eigenen Briefe an die Europäische Union geschickt, in denen sie das Ende des Kooperationsabkommens mit der Castro-Diktatur forderten. Und seit letzter Woche haben sich Gesetzgeber aus Chile, Costa Rica, der Dominikanischen Republik und El Salvador der Aufforderung an die Europäische Union angeschlossen, das Kooperationsabkommen mit der Castro-Diktatur auf der Grundlage der schweren Menschenrechtsverletzungen in Kuba zu überprüfen Die Welt konzentriert sich auf den Krieg in der Ukraine. Das litauische Parlament wies ebenfalls eine starke Ablehnung dieses Abkommens nach, so der Text. CHEF mqb/esc/cpy