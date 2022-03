Messi und sieben Jugendspieler, um gegen Venezuela und Ecuador zu spielen

Buenos Aires, 18 Mrz Argentinien-Trainer Lionel Scaloni gab an diesem Freitag die Mannschaft für die Spiele gegen Venezuela und Ecuador bekannt, wobei Lionel Messi und sieben Jugendspieler mit doppelter Nationalität als Hauptneuheiten anwesend waren. Die sieben Dual-Nationalspieler im Kader sind Franco und Valentín Carboni (Inter Milan), Luka Romero (Latium), Matías Soulé (Juventus), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid) und Tiago Geralnik (Villarreal). Messi kehrt nach Albiceleste zurück, nachdem er die vergangenen Tage gegen Chile und Kolumbien verpasst hatte, um sich vom Coronavirus zu erholen. Argentinien, das sich bereits für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert hat, wird am 25. März Gastgeber Venezuela sein und vier Tage später Ecuador besuchen. Dann wird das gesperrte Spiel gegen Brasilien an einem noch zu bestätigenden Zeitpunkt ausgetragen. Selbst mit einem Spiel weniger führt Brasilien die südamerikanischen Qualifikationsspiele mit 39 Punkten an, gefolgt von Argentinien mit 35. Dann gibt es Ecuador (25) und Uruguay (22) in der direkten Qualifikationszone, Peru (21), die eine Wiederholung spielen würden, und dahinter liegen Chile (19), Kolumbien (17), Bolivien (15), Paraguay (13) und Venezuela (10). Die von Lionel Scaloni aufgerufene Liste von 33 lautet wie folgt: . Torhüter (3): Franco Armani (Flussplatte), Geronimo Rulli (Villarreal-ESP) und Juan Musso (Atalanta-ITA). . Verteidiger (9): Gonzalo Montiel (Seville-ESP), Nahuel Molina (Udinese-ITA), Nicolas Otamendi (Benfica-POR), Juan Foyth (Villarreal-ESP), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina-ITA), Deutsch Pezzella (Betis-ESP), Lisandro Martinez (Ajaxaxa) -ned), Nicolás Tagliafico (AJAX-Ned) und Franco Carboni (Inter-ITA). . Mittelfeldspieler (9): Rodrigo De Paul (Atletico Madrid-ESP), Leandro Paredes (PSG-FRA), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-DE), Manuel Lanzini (Westham-GBR), Guido Rodriguez (Betis-ESP), Alexis Mac Allister (Brighton-GBR), Nicolás Paz (Real Madrid-ESP), Tiago Geralnik (Villarreal) und Valentin Carboni (Inter-ITA). . Vorwärts (12): Lionel Messi (PSG-FRA), Lautaro Martinez (Inter-ITA), Lucas Ocampos (Seville-ESP), Nicolas Gonzalez (Fiorentina-ITA), Engel Correa (Atletico Madrid-ESP), Engel Di Maria (PSG-FRA), Julian Alvarez (Flussplatte), Joaquin Correa (Inter-ITA), Lucas Boyé (Elche-ESP), Matias Soulé (Juventus-ITA), Alejandro Garnacho (Manchester United-GBR) und Luka Romero (Lazio-ITA).