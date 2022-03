Megapuente März 2022: Wie viel kostet es, mit dem Auto oder LKW nach Acapulco zu kommen

People swim at Caletilla beach as Mexico posts record numbers of daily coronavirus disease (COVID-19) cases, in Acapulco, Mexico January 15, 2022. REUTERS/Javier Verdin

Eines der beliebtesten Touristenziele in Mexiko ist Acapulco, ein Badeort an der Pazifikküste im Bundesstaat Guerrero. Wenn Sie Mexiko-Stadt (CDMX) verlassen und die Megapuente genießen möchten, die am Freitag, den 18. beginnt und bis Montag, den 21. desselben Monats läuft, und die Strände von Acapulco besuchen, können Sie dies mit dem Auto oder dem Bus tun.

Wenn Sie vorhaben, in eine der verschiedenen Gebiete von Acapulco zu gelangen, ist es wichtig, dass Sie den Preis der Mautstellen und den Kraftstoff, den Sie ausgeben, berücksichtigen. Wenn Sie die Hauptstadt verlassen, sollten Sie berücksichtigen, dass Sie mehr als eine Maut zahlen. Dies sind die Gebühren, die Sie in jeder von ihnen zahlen müssen:

1. Tlalpan (Mexiko-Stadt). Kosten: 122 Pesos

2. Alpuyeca (Morelos). Kosten: 77 Pesos.

3. Morelos-Pass (Guerrero). Kosten: 164 Pesos.

4. Palo Blanco (Guerrero). Kosten: 151 Pesos.

5. La Venta (Guerrero). Kosten: 133 Pesos.

6. Maxitúnel (Stadtgebiet Guerrero). Kosten: 101 Pesos.

Um das Ziel zu erreichen, müssen Sie laut Antrag des Ministeriums für Infrastruktur, Telekommunikation und Verkehr (SICT) insgesamt 748 Mautpesos zahlen, mit denen Autofahrer ihre Routen verfolgen und wissen können, wie viel sie für Kabinen und Benzin ausgeben werden. Auf diese Weise wird in Bezug auf den Kraftstoff eine ungefähre Menge von 666 Pesos ausgegeben, wenn das Fahrzeug ein Sechszylinder-Auto ist und Sie den Tank mit Magna-Benzin füllen.

Autofahrer, die mautpflichtige Straßen benutzen, müssen mehr als 700 Mautpesos zahlen, um nach Acapulco zu gelangen (Foto: Reuters/Javier Verdin)

Um Ihre eigene Route zu erstellen und Ihre Reisekosten zu schätzen, können Sie die folgende Website aufrufen: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta und wählen Sie die Stadt Herkunfts- und Zielort sowie das Fahrzeug, mit dem Sie die Autobahnen fahren, dh wenn Sie mit dem Auto, Motorrad, Van oder LKW anreisen.

Wenn Sie dagegen mit dem Bus von CDMX nach Acapulco reisen möchten, beachten Sie, dass die Fahrten ungefähr fünf Stunden und 20 Minuten dauern. Dies sind die Tarife und Buslinien, die den Service anbieten:

1. Costaline. Preis: 645 Pesos pro Person.

2. Executive Tourist: 696 Pesos pro Person.

3. Turistar Luxury: 787 Pesos pro Person.

Um das Megapuente zu genießen, können die Hauptstädte nach Cuernavaca reisen (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM)

Wenn Sie jedoch eine Pause in der Nähe der Hauptstadt einlegen möchten, können Sie die Stadt Cuernavaca besuchen, da die Fahrt von Mexiko-Stadt nur eine Stunde und 42 Minuten dauert und der Kraftstoffverbrauch für die Anreise mit dem Auto minimal ist. In der Hauptstadt des Bundesstaates Morelos können Besucher den Tepozteco-Hügel besuchen sowie das Kolonialzentrum genießen, in dem sich der Palast von Cortés aus dem 16. Jahrhundert und das Geschichtsmuseum befinden, in dem sich Wandgemälde des Grafikers Diego Rivera befinden.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Autofahrer eine Gebühr von 126 Pesos zahlen, um die Autobahn Mexiko-Cuernavaca nutzen zu können. Obwohl es auch die Möglichkeit gibt, die Bundesstraße zu benutzen, ist es viel langsamer, ins Zentrum von Morelos zu gelangen, und Autofahrer müssen eine Route befahren, die durch eine große Anzahl von Kurven gekennzeichnet ist.

Eine weitere der verkehrsreichsten Straßen für die Chilangos in Ferien oder Brücken ist die Autobahn Mexiko-Puebla östlich von CDMX. Um Ziele wie die Metropolregion Puebla oder Tlaxcala zu erreichen, müssen 197 Pesos bezahlt werden und die Fahrt dauert weniger als zwei Stunden.

