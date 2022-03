Martín Cauteruccio, Überlegungen eines Torschützen: „Der Kopf ist 80 Prozent des Athleten; wenn es dir gut geht, kannst du den Rest gut erledigen“

„Ich komme aus einer bürgerlichen Familie, meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch sehr jung war, und ich bin mit dem Bild von ihnen mit ihren jeweiligen konstituierten Partnern aufgewachsen. Ich habe viel bei meiner Großmutter gelebt.“ Der kluge Martin Cauteruccio in der Gegend braucht keine Vorstellung, der Mann, der hinter Aldosivis Kapitän zurückgeblieben ist, tut es. Caute wuchs im ruhigen Montevideo unter dem Schutz seiner Großmutter auf, während er einige Wochenenden mit seinen alten Männern verbrachte, als die Trennung von seinen Eltern noch einen gewissen Tabugeruch hatte.

Der 34-jährige Uruguayer hat eine fruchtbare Geschichte im argentinischen Fußball, glänzte vor einem Jahrzehnt mit dem Quilmes-Trikot und konsolidierte sich in einem der besten San Lorenzo der letzten Zeit. Bis dahin war es für ihn schwierig gewesen, seine Schriftrollen als historischer Torschützenkönig der unteren von Nacional zu ratifizieren, und er konnte sein Potenzial in seinem Land, in dem er den Teich überquerte, kaum entfalten. Heute, nachdem er auf dem letzten Pass-Markt im Auge mehrerer Vereine war, blieb er im Tiburón, um Anführer der Mannschaft von Martin Palermo zu werden. Wie denkt der Kopf eines Referenten über eine Garderobe?

- Luis Suárez, mit dem sie eine Position im minderwertigen Nacional teilten, sagte in Interviews oft, dass er Ihnen viel schulde, dass Sie ihm geholfen und ihm sogar Kleidung geliehen haben und so weiter... Wie war die Beziehung der Jungs?

- Es ist nur so, dass wir beide aus ähnlichen Klassen kamen. Zum Glück fehlte uns nie etwas, aber das Wenige, das wir hatten, wurde auf beiden Seiten geteilt. Wir kennen uns seit wir noch sehr jung mit Luis waren. Wir haben im Alter von 12 oder 13 Jahren angefangen, bei Nacional zu spielen, und von da an wuchs unsere Karriere. Jeder hat später seinen Lauf genommen, aber wir kennen uns seit unserer Kindheit.

- Sie konkurrierten um die Position, aber sie haben trotzdem die Welle getroffen, warum? was hatten sie gemeinsam?

— Wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Als gute Jungs hat er vielleicht nicht so viel gespielt, dann fing er an zu spielen. Wir wechselten uns ab, weil neben uns beiden Bruno Fornaroli (heute im australischen Fußball) war. Ehrlich gesagt war der 87 von Nacional eine Kategorie, die viele Spieler anzog, er war sehr mächtig. Es ist sehr gut für uns gelaufen. Viele von uns, die zu dieser Zeit angefangen haben, spielen immer noch, was nicht so normal ist. Mit Luis haben wir viel Zeit im Club und dann draußen geteilt. Ich ging zu seinem Haus, er kam zu mir. Und ein paar Jahre später teilten wir uns mit Bruno, der aus dem Landesinneren kam. Die Wahrheit ist, dass wir uns in dieser Kategorie sehr nahe standen.

- Geht die Beziehung heute auf Distanz?

- Ja, wir sprechen ab und zu miteinander. Offensichtlich gibt es heute viele Probleme, die Sie nicht von Tag zu Tag haben, Entfernung spielt ihre Rolle. Als wir älter wurden, hat jeder auch seine Beziehungen aufgebaut. Er hat seine Familie gegründet, er hat eine wunderschöne Familie. Und das bedeutet, dass Sie nicht den Tag für Tag haben, aber wir pflegen die Beziehung und jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, unterhalten wir uns jeden Tag. Normalerweise waren unsere Treffen nach seiner Karriere in Europa, als er nach Uruguay kam und ich stimmte dort zu.

- Oft wurde gesagt, dass es zuerst schwierig für ihn war und er dann den Platz gewann. Hat er bereits den Torschützen gesehen, der er am Ende war?

— Er hatte immer Fähigkeiten und verbesserte sie im Laufe der Zeit erheblich. Er ist ein Spieler, der von weniger zu mehr ging und als er den Höhepunkt erreichte, explodierte er. Er sah alles, was seit seinem Verlassen von Uruguay gesehen wurde. Die Wahrheit macht mich sehr glücklich, denn die Realität ist, dass er ein Junge ist, der immer gearbeitet hat und alles, was er hat, es verdient hat.

- Schuldet er dir ein paar Klamotten oder hat er dir alles zurückgegeben...?

- Hahaha, nicht wirklich wir standen uns sehr nahe und meins war seins, er gehörte mir. Es ist nicht so, dass er nichts hatte und ich habe früher seine Turnschuhe gelöst. Wir hatten beide wenig und das Wenige, das wir hatten, teilten wir.

Eine Freundschaft, die lange anhält: Suárez und Caute trafen sich in den minderwertigen von Nacional

- Sie sind als Torschützenkönig von Minderwertigen in Nacional aufgewachsen, haben sich zuerst niedergelassen und es geschafft, ein Torschütze zu werden. Können Sie einen Torschützen trainieren oder ist es etwas, das angeboren ist? was ist der Chip, den du hast, unterscheidet sich von den anderen Spielern?

— Es scheint mir, dass es sehr viel die Absicht ist, was jeder Mensch will. In meinem Fall ist es so, als wäre es passiert. Ich war immer ein Stürmer, seit ich ein Junge war, ich hatte mehr Kontakt mit dem konkurrierenden Bogen. Also habe ich den Wunsch aller Spiele geweckt, auf der Anzeigetafel zu stehen. Wenn Sie vorankommen und die Möglichkeiten gegeben sind und Sie markieren, wollen Sie immer mehr. Ich hatte immer die Möglichkeit und die Freude, immer in derselben Position bleiben zu können. Ich hatte Teamkollegen, die als Stürmer anfingen, sich zurückzuziehen und sich am Ende verteidigten. Es gefällt mir, weil es die ständige Herausforderung gibt, suchen und arbeiten zu müssen, um auch Situationen schaffen zu können.

- Kommen Sie, um nach Palermo zu sprechen und ihn nach Geheimnissen der Position zu fragen?

- Ja, natürlich fällt mir auf, jemanden wie ihn als Trainer zu haben. Es geht uns nicht viel darum, Hand in Hand zu sprechen, aber es hat offensichtlich alles mit der Position zu bestimmten Zeiten zu tun. Er geht auf mich und alle Kameraden zu, die einen Rat oder eine Korrektur benötigen.

— Sie hatten einen geschäftigen Passmarkt, es wurde viel über einen Transfer geredet, aber Sie sind geblieben und jetzt müssen Sie Kapitän sein und kämpfen, um historische Clubrekorde zu erstellen (NdR: versuchen Sie, in Aldosivis erstem Torschützenkönig zu werden), wie leben Sie damit?

— Mir geht es sehr gut, sehr motiviert. Es scheint mir, dass die Hauptsache in dieser Situation darin besteht, ruhig zu sein. Zu wissen, dass alles, was passiert, für etwas passiert. Wenn ich durch dieses Etwas in Aldosivi weitermachen musste, hatte das einen guten Grund. Ganz zu schweigen davon, dass mich das motiviert, Dinge im Club zu erreichen. Dies sind die Dinge, die den Spieler dazu bringen, Motivation zu finden, als das zu tun, was er will Bei den Stürmern soll es Spuren hinterlassen können, um in der Geschichte des Clubs zu sein.

— Sie sind an der Reihe, Kapitän zu werden. Wie leben Sie mit dieser Verantwortung? welche Art von Führung üben Sie in der Umkleidekabine aus?

— Für Sie als Kapitän ist es wichtig, was Sie markieren möchten, wenn Sie nur das Band tragen oder auch eine Denkweise, ein Verhalten übertragen möchten und dass diese Verantwortung nicht nur bei mir liegt, sondern dass sie das gesamte Team abdeckt. Hier ist er nicht nur ein Spieler, wir müssen alle unser Bestes für das Gemeinwohl geben. Ich, als vielleicht der heutige Gruppenleiter, versuche mit gutem Beispiel voranzugehen, und in diesem Fall lautet das Motto viel Arbeit, viel Intensität und niemals aufzugeben. Mit gutem Beispiel vorangehen ist das Wichtigste. Es gibt keine stärkere Ansteckung als die Ansteckung von Beispiel. Ich kann nichts sagen, ohne es vorher zu tun. Das ist wichtig, um ein starkes Team aufrechterhalten zu können.

- Sie haben sich immer mit einem niedrigen Profil gezeigt, das über das hinausgeht, was Sie zu der Zeit gemacht haben. Macht Sie die Fußballatmosphäre manchmal laut? Ich spreche davon, die meisten Spieler mit den luxuriösesten Autos zu sehen, die Kleidung ist immer in Mode. Denkst du, das kann einen Spieler verwirren, der gerade zuerst ankommt?

— Manchmal kommt es vor, dass ich die Freude hatte, eine Familie im Hintergrund zu haben, die mir immer Ratschläge gab, mir eine sehr fruchtbare Erziehung gab und mir immer Werte gab, die mir die Macht gaben zu denken, was für mich in Zukunft am besten war. Schon in jungen Jahren musste ich mein Geld verwalten und mir einen Luxus gönnen, den ich mir geben wollte, weil ich die Möglichkeit hatte, mein Geld zu verdienen, aber ich danke meinen Eltern und meiner Großmutter immer für die Erziehung, die sie mir gegeben haben, damit ich sehen und verstehen kann, was wirklich wichtig ist. in der Lage, Fortschritte zu machen und mir keine verrückten Dinge zu schicken. Dann sieht man im Fußball alle Fälle. Heute, wenn ich einer der Großen des Kaders sein muss, würde ich vielleicht, wenn ich so etwas sehen würde, beraten, aber hier besitzt niemand jemanden und jeder tut das, was er für am besten hält...

- Wie haben Sie mit diesem Aufstieg und Fall gelebt, dass Sie in San Lorenzo leben mussten, um Tore zu schießen, sich schwer zu verletzen und dann auf einem guten Niveau zurückkehren zu können?

— Die Passage durch San Lorenzo hat mich markiert, ich habe viele Dinge gelebt. Viele entgegengesetzte Momente. Um Tore schießen zu können, fühlen Sie sich gut und verletzen Sie sich dann. Es war sehr schwer, weil ich sechs Monate inmitten all des Wechsels von Quilmes nach San Lorenzo stand. Es ist nicht einfach, von einer solchen Verletzung zurückzukehren, und ich hatte den Preis, das Finale der Libertadores spielen zu können, um Meister zu werden. In einer führenden Mannschaft zu sein und alle Spiele infolgedessen mit Mailand, Rom, zu spielen, um das Spiel für den Frieden zu spielen und den Papst zu treffen. Es war ein Moment, in dem nach dem Schlag all dieser Ruhm kam.

- Bei diesem Anstieg und Fall der vorherigen Verletzung (die Bänder des Knies waren gebrochen) wird festgestellt, dass Fußball eines Tages völlig erfolgreich ist und plötzlich geschlagen wird. Hattest du Zweifel?

— Ehrlich gesagt war in meinem Kopf nie „mein Zug fuhr vorbei“, aber es ist kompliziert. Der Leiter wirft Fragen auf, wie Sie zurückkommen werden. Ich war mir immer einer Sache sicher: Ich würde mich gut erholen und ich würde zurückkehren, um zu wiederholen, was ich bereits begonnen hatte. Der Kopf macht 80% des Athleten aus. Wenn es dir gut geht, wirst du alles andere gut machen. Wenn du oben schlecht bist, reicht alles andere nicht aus.

„Bist du verwirrt, wenn du von der absoluten Liebe zu Menschen gehst, die dir sagen, dass du der Beste bist, und an den anderen Tagen, an denen du schlecht heftige Kritik anfängst?“

— Es kann passieren, besonders wenn die Änderungen sehr abrupt sind. An einem Tag bist du vielleicht ein Jugendlicher, du trainierst zuerst und am nächsten Tag, an dem du dein Debüt gegeben hast, lief es sehr gut und nach zwei Monaten suchten sie nach dir, um dich für Millionen zu verkaufen. Das Wichtigste bei einem Fußballspieler, der letztendlich eine Person ist, sind die Grundlagen, die Eindämmung und die Menschen, die seit ihrer Kindheit mit Ihnen sprechen und ein wenig vermitteln, was mit den Entscheidungen passieren kann, die in der Zukunft getroffen werden. Ich habe in meiner Karriere nie verrückte Dinge getan.

— Heute muss man Kapitän sein und man kann zurückblicken, irgendwann haben sie eine Romanze mit einem Partner in Mexiko erfunden, abgesehen von der Tatsache, dass Sie dieses Thema zu dieser Zeit geklärt haben und es abgelehnt wurde, warum ist Homosexualität im Fußball immer noch tabu?

— Eigentlich bin ich nicht einmal rausgekommen, um das zu klären, weil ich nichts zu sagen hatte. Es war etwas, das erfunden worden war und über das hinausging, was ich denken konnte. Ehrlich gesagt fand ich es sogar lustig, weil es in meinem Fall undenkbar war. Aber es ist ein Teil dessen, wer es nimmt, und als es herauskam, wollten sie vielleicht ein Problem innerhalb des Clubs oder im Kader verursachen. Einer nach dem anderen, der viel Aufmerksamkeit hat, wissen wir, dass wir zu all diesen Dingen neigen. Dann geht es weiter, wie du die Dinge nimmst. Ich nahm es ruhig, weil ich wusste, dass meine Familie und meine Umgebung mich kennen. Kurz gesagt, wenn ich ein Freund mit einem Partner geworden wäre, hätte ich kein Problem damit, es zu sagen. Aber es ist nicht mein persönlicher Geschmack. In dem Maße, in dem einige, die es wirklich fühlen, ihren Partner haben und es zeigen wollen, wird das normaler werden. Da heute keine Rede ist, werden diese Probleme nicht behandelt. Es scheint mir, dass es Hand in Hand mit dem Wunsch geht, dass jeder es externalisieren muss. Im Laufe der Zeit wird es sich normalisieren, da alles normalisiert wurde.

— Als Sie in San Lorenzo verletzt wurden, haben Sie beschlossen, die Schule zu beenden, warum?

— Ich wusste, dass ich es beenden musste und es war etwas, das ich schon seit einiger Zeit und ein bisschen Faulheit trug. Ich habe es verschoben. Als ich verletzt war und nicht doppelt so viel trainiert hatte, verstand ich, dass es Zeit war, das zu beenden, was unvollendet geblieben war. Es ist wichtig, weil es Ihnen ein Leben lang dient und insbesondere Ihnen das Gefühl gibt, dass ein Zyklus vorbei ist.

- Glauben Sie aufgrund dieser Entscheidung, dass Sie morgen weiterhin mit Fußball verbunden sein werden oder etwas anderes studieren werden?

— Die Wahrheit ist, ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bereithält. Die Hauptsache für jeden ist es, sich vorzubereiten. Dann bewegen sich die Straßen und es schwankt, wenn Sie denken, dass ein Weg besser ist als ein anderer. Das Wichtigste ist Vorbereitung, dann triffst du die Entscheidung. Heute kann ich dir nicht sagen, was ich am Ende tun kann, weil ich an morgen denke und morgen ist Training. Dann werde ich sehen, aber ja, ich möchte mich vorbereiten und die soliden Grundlagen haben, um wählen zu können.

