Maribel Pérez ins Halbfinale von 60 Punkten mit 7,23

Belgrad, 18. März Die Sevillianerin Maribel Pérez, spanische Rekordhalterin von 60 Metern mit 7,16 Metern, hat sich mit einer Punktzahl von 7,23 für das Halbfinale der Hallen-Weltmeisterschaft qualifiziert und damit den dritten Platz in der zweiten Serie und damit die Klassifizierung nach Plätzen beschert. Die ersten drei jeder Serie gingen in die vorletzte Runde. In ihrer gewann der Schweizer Mujinga Kambundji (7.17) vor der Trinidad Michelle-Lee Ahye (7.23). „Ich freue mich für die Marke, besonders für wie viel Uhr es ist. Ich habe mich super gut gefühlt. Es war der erste Schritt. Jetzt möchte ich es genießen, meine einhundert Prozent im Halbfinale geben und versuchen, meinen Kopf im Finale zu bekommen. Es ist ein schneller Weg, ein bisschen wie ein Knopf, aber Sie können gute Noten machen „, kommentierte Maribel auf Teledeporte. Der spanische Meister wird heute Nachmittag (ab 18.00 Uhr) auf die Strecke zurückkehren, um im 60-Meter-Halbfinale anzutreten. Das beste Ergebnis einer spanischen Athletin bei dieser Veranstaltung bei Hallen-Weltmeisterschaften war 2010 ein vierter in ihrer Halbfinalserie von Digna Murillo (kolumbianischer Herkunft). CHEF sd/jad