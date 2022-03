Lollapalooza kehrt nach zweijähriger Suspendierung aufgrund der Pandemie nach Chile zurück

Santiago de Chile, 17. März Das Lollapalooza-Musikfestival kehrt ab morgen Freitag nach zweijähriger Suspendierung aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen aufgrund der Pandemie nach Chile zurück. Es gibt ein Netz von Künstlern unter der Leitung des amerikanischen Popsängers Miley Cyrus und der Rockbands Foo Fighthers und The Strokes. Lollapalooza, das als eines der wichtigsten Massenfestivals des Kontinents verankert ist, kam 2011 zum ersten Mal in das südamerikanische Land und feiert an diesem Wochenende seine zehnte Ausgabe in Santiago, obwohl es diesmal nicht wie traditionell im O'Higgins Park sein wird, sondern in der Bicentennial Park. Mit einer großen Anzahl lokaler Künstler und Dutzenden internationaler Gäste, die eine Show mit mehr als 100 Bands abschließen, findet das Festival am 18., 19. und 20. März in sieben gleichzeitigen Bühnen statt, die auf Tausende von Teilnehmern warten. Wie von der Organisation ausführlich beschrieben, wird das Festival wie in früheren Ausgaben einen Nachhaltigkeitsplan haben, um die Umweltbelastung zu verringern. „Unsere Plattform, über die wir Tausenden von Menschen Musik, Kunst und Kultur im Allgemeinen zur Verfügung stellen, ist auch das Mittel, mit dem wir beispielsweise Maßnahmen aufzeigen, die dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, an dem wir uns drängen zu denken, dass wir alle Teil der Lösung zur Umkehrung der Klimakrise sind und dass wir haben die Verantwortung zu übernehmen, um die verheerenden Folgen einzudämmen „, sagte die ausführende Produzentin des Lotus Kultur- und Nachhaltigkeitsbereichs Paola Castelvecchio. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden die Versionen 2020 und 2021 ausgesetzt, und die Organisatoren kündigten an, dass für diese Ausgabe verschiedene vom Gesundheitsministerium (Minsal) angewiesene Hygienemaßnahmen umgesetzt werden, z. B. das obligatorische vollständige Impfprogramm und die dauerhafte Verwendung von Masken. Bis heute wurden in Chile 3,3 Millionen Infektionen registriert, von denen sich 58.494 im aktiven Stadium der Krankheit befinden, dh sie können das Virus verbreiten. Andererseits beläuft sich die Zahl der Todesfälle seit Beginn des Gesundheitsnotfalls im März 2020 auf mehr als 44.000 Menschen, die von Minsal bestätigt wurden. Lollapalooza ist ein Festival, das 1991 in den Vereinigten Staaten gegründet wurde. Es hat seine erste internationale Produktion in Chile eingeführt und dann die Erfahrung in Kolumbien, Argentinien und Brasilien eröffnet.