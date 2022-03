Kubas größte Thermoanlage wird aufgrund eines Ausfalls nicht mehr gewartet

Havanna, 18 Mrz Kubas größtes thermoelektrisches Kraftwerk wurde aufgrund eines Kesselausfalls außer Betrieb genommen, berichteten offizielle Medien am Freitag. Das 30 Jahre alte betroffene Werk Antonio Guiteras in der westlichen Provinz Matanzas wird laut mehreren Provinzämtern in sozialen Netzwerken erst am Dienstag zu 100% in Betrieb sein. „Wir fordern die gesamte Bevölkerung nachdrücklich auf, Elektrizität sinnvoll zu nutzen, um die Risiken einer Beeinträchtigung der Elektrizitätsversorgung zu minimieren“, fragte Lázaro Guerra, technischer Direktor des staatlichen Unternehmens Unión Eléctrica, am Donnerstag im staatlichen Fernsehen. Auf diese Weise forderten die Behörden, dass der Energieverbrauch in den Stunden der größten Nachfrage (von 11 bis 13 Uhr und von 18 bis 21 Uhr) geschont wird, um „mögliche Schäden zu vermeiden“. Vor zwei Wochen kündigte die kubanische Regierung einen geplanten Stillstand an, um dieselbe Anlage Ende des Jahres zu warten, da sie Strom unter der Kapazität erzeugt hat. Unter den genannten Gründen hoben sie die Schwierigkeiten mit dem Wasserverbrauch und dem Schmutz im Kessel hervor. Das technische Problem wird durch das Feuer im thermoelektrischen Kraftwerk Máximo Gómez Báez in der Provinz Artemisa (ebenfalls im Westen der Insel) Anfang des Monats verschärft. Probleme mit Elektrizität, Engpässe, Inflation und die schwere Wirtschaftskrise - verschärft durch die Pandemie und die Verschärfung der US-Sanktionen - waren einige der wirtschaftlichen Ursachen, auf die nach den regierungsfeindlichen Protesten im letzten Jahr in der Karibik hingewiesen wurde. CHEF int/jpm/lll