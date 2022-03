Krieg und Brot: Petro-abhängige Lebensmittel

In einem kürzlich für die BBC durchgeführten Interview räumt Svein Holsether, CEO des in Norwegen ansässigen multinationalen Unternehmens Yara, ein, dass der Mangel an chemischen Düngemitteln aufgrund des Krieges und des daraus resultierenden Erdgasmangels in den Konfliktländern zu einer Hungersnot führen wird: „Die Hälfte der Weltbevölkerung bekommt Lebensmittel durch den Einsatz von Düngemitteln... Und wenn das eliminiert wird, wird die Leistung um 50% reduziert.“ Mit anderen Worten, die aus Agrochemikalien hergestellten Lebensmittelpreise werden in die Höhe schnellen und eine globale Nahrungsmittelkrise auslösen.

Yara, der Riese für chemische Düngemittel, ist Teil der Agrar- und Lebensmittelkette, einem globalen Subsystem, das Millionen von Landwirten und Landwirten auf der ganzen Welt entmächtigt und von seinen Produkten abhängig gemacht hat.

Ein wichtiger Input für die Landwirtschaft ist Stickstoff. Es kommt in der Atmosphäre sehr häufig vor und es gibt natürliche Mechanismen, die es ermöglichen, es einzufangen und für Nutzpflanzen nutzbar zu machen. Diese agroökologischen Techniken sind gut untersucht, haben jedoch einen Nachteil: Ihre massive Anwendung würde Megakonzernen keinen Gewinn bringen und die Abhängigkeit von Landwirten beseitigen.

Fast der gesamte als Dünger verwendete Stickstoff wird durch das Haber-Bosch-Verfahren gewonnen, bei dem industrielle Mengen fossilen Gases zur Gewinnung von Ammoniak, der Basis von Stickstoffdüngern, verbraucht werden, und Yara ist für seine europäischen Anlagen auf große Mengen russischen Gases angewiesen.

Im Interview räumt der CEO ein, dass „etwa ein Viertel der wichtigsten Nährstoffe, die in der Lebensmittelproduktion in Europa verwendet werden, aus Russland stammen“. Der eurasische Riese produziert aber auch große Mengen anderer Nährstoffe wie Kali und Phosphat, die für die Herstellung der chemischen Düngemittel, die die agroindustrielle Kette unterstützen, von entscheidender Bedeutung sind. Kurz nach dem Interview forderte die russische Regierung ihre Produzenten auf, die Düngemittelexporte einzustellen.

Heute, da sich diese Kernregion im Krieg befindet, reiben sich die lokalen Agrarunternehmen die Hände, während sie den Brotpreis erhöhen und ihr Einkommen angesichts einer globalisierten Welt am Rande einer endständigen Nahrungsmittelkrise berechnen.

Umweltschützer und Wissenschaftler warnen dies seit Jahrzehnten: Dieses lineare und petroabhängige Lebensmittelproduktionssystem ist nicht durchführbar. Und die Lebensmittelversorgungskette, die heute weit davon entfernt ist, von lokalen Produktionen versorgt zu werden, basiert auf der globalisierten Agrarindustrie, ist äußerst fragil und anfällig.

Hinzu kommt, dass der IPCC sagte: Aufgrund des Klimawandels wird es Wassermangel geben, und vor dem Durchschnitt dieses Jahrhunderts wird die ärmste Hälfte der Menschheit die Folgen mit Hunger und Zwangsmigration bezahlen.

Die Erde trägt nicht länger die Last, die ihr durch unsere Beziehung zu ihr auferlegt wird. Diese thermoindustrielle Gesellschaft, die durch die Hitze fossiler Brennstoffe geschaffen wurde, die billig, aber jetzt knapp, teuer und gefährlich sind, kann es nicht mehr aushalten.

Die Agrarökologie darf nicht mehr nur als Alternative betrachtet werden: Sie ist der Weg, den Weg des Hungers und der Nahrungsabhängigkeit zurückzuverfolgen und die landwirtschaftliche Arbeit zu schätzen.

Und die Regierungen müssen denjenigen, die dort leben und sich um Land kümmern, den Zugang zu Land garantieren.

