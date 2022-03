Krieg gegen die Inflation: Ohne konkrete Maßnahmen besteht Alberto Fernández auf Preiskontrollen und dem Liefergesetz

Schließlich hatte Alberto Fernández' Rede, in der er versprach, den „Krieg gegen die Inflation“ zu beginnen, keine konkreten Maßnahmen, um die Preise nach unten zu drücken. In einer aufgezeichneten Rede hob der Präsident hervor, dass der Kongress die Vereinbarung mit dem IWF zur Refinanzierung der Schulden von Mauricio Macri gebilligt habe und auf die Auswirkungen anspielte, die Russlands Invasion in die Ukraine auf Inputs und Rohstoffe haben wird.

Infolgedessen betonte er die Folgen, die der Anstieg des Weizens haben könnte: „Dies würde die Produktionskosten von Brot, Nudeln und Mehl erhöhen, die Millionen von Argentiniern und Argentiniern konsumieren. Und dies sind keine Zuwächse, unter denen wir leider aufgrund der makroökonomischen Störung leiden, mit der wir konfrontiert waren, sondern vielmehr Auswirkungen, die die Haushalte mit einem ungewöhnlichen Anstieg des Grundkorbs noch stärker treffen würden.“

Daher erwartete er, dass ein „Stabilisierungsfonds eingerichtet wird, um die Übertragung dieser Erhöhung des internationalen Preises auf den von Argentiniern und Argentiniern gezahlten Preis zu verhindern“, und sagte, dass die Minister des Wirtschaftsraums die erforderlichen Maßnahmen ergreifen und verantwortlich sein werden. um sie ab morgen zu kommunizieren.

„Ich habe beschlossen, dass sich das Wirtschaftskabinett von diesem Moment an darauf konzentrieren sollte, alle Maßnahmen umzusetzen, die zur Bekämpfung der Inflation erforderlich sind, insbesondere was wir in Lebensmitteln sehen. Ich habe meinen Ministern Anweisungen gegeben, Vereinbarungen mit den verschiedenen Sektoren zu schließen, aber sie zögern nicht, alle Instrumente des Staates anzuwenden, um die erforderlichen Maßnahmen festzulegen und durchzusetzen. Sie werden dafür verantwortlich sein, Sie täglich über die Maßnahmen zu informieren, die ab diesem Moment umgesetzt werden „, sagte der Präsident.

Der Weizenpreis betonte der Präsident in seiner Rede

Wie Infobae erwartet hatte, ratifizierte es außerdem, dass es ab diesem Montag Vertreter der produktive Sektoren, Unternehmer, formelle Arbeitnehmer und Volkswirtschaft, Vertreter des ländlichen Raums und des Handels, kleine und mittlere Unternehmen und die Zivilgesellschaft.

Am Ende drohte er mit einseitigen Maßnahmen des Staates, wenn er sich nicht mit allen beteiligten Sektoren verständigen würde: „Wir hoffen, Vereinbarungen zu finden, die dazu beitragen, die Inflation zu senken und die Kaufkraft der Löhne zu erhöhen. Wir werden nicht aufhören, die Preise zu kontrollieren und zu kontrollieren, wenn nötig das Gesetz der Lieferung anzuwenden und alle dem Staat zur Verfügung stehenden Instrumente einzusetzen, um das Ziel der Preiskontrolle zu erreichen.“

„Unser heutiger Kampf ist gegen Spekulanten. Gegen die Gierigen. Gegen diejenigen, die auch in solch komplexen Situationen ein außergewöhnliches Einkommen erzielen wollen. Gegen die üblichen Agoreros, die versuchen werden, den Save zu installieren, der nach schnellen Schuldigen und einfachen Antworten sucht „, betonte er.

Er fügte hinzu: „Ich werde nicht müde werden, es zu wiederholen: Niemand wird allein gerettet. Ich werde auf Ihre Vorschläge und Ihre Bedenken hören und Ihnen die Wege vermitteln, die wir einschlagen. Es ist an der Zeit, dass jeder Sektor über seinen Beitrag zu diesem entscheidenden Moment in der Welt und in Argentinien nachdenkt.“

Anschließend führte er die Ziele auf, die er mit diesen Maßnahmen erreichen will, die ab morgen bekannt sein werden: „Wir werden unsere Reserven der Zentralbank konsolidieren. Wir werden Investitionen und die inländische Produktion fördern. Wir werden die Finanzierung der öffentlichen Politik verbessern. Wir werden den Dialog und die Suche nach Vereinbarungen zur Eindämmung der Preise und zur Verbesserung der Einnahmen vertiefen.“

Ein Großteil der Rede befasste sich mit den Folgen des Einmarsches Russlands in die Ukraine: „Russland und die Ukraine sind zwei sehr wichtige Länder in der weltweiten Getreideproduktion. Sie liefern fast 30% der weltweiten Weizenexporte und fast 80% der Sonnenblumenölexporte. Dann betrifft der Konflikt die ganze Welt, da er sich auf die Produktion von Rohstoffen auswirkt, die für unsere tägliche Ernährung von zentraler Bedeutung sind. Ich spreche von Mehl, Brot, Nudeln und Dutzenden von Lebensmitteln, die wir in unserem täglichen Leben konsumieren.“

Er fuhr fort: „Deshalb beginnen alle Länder schnell, nach Angeboten für dieses Gut zu suchen, und die Preise beginnen schnell zu steigen. Anhand einer Information können sie die Schwere des Problems messen. Vor dem 20. Februar, dem Tag des Kriegsausbruch, kostete eine Tonne Weizen weniger als 300 Dollar. Der Beginn des Konflikts begann mit einem ungewöhnlichen Anstieg, der ihn auf ein Rekordniveau brachte. In der Weltgeschichte hat Weizen nie das gekostet, was er heutzutage gekostet hat, und erreichte Werte von mehr als 400 Dollar pro Tonne.“

Um es auf das argentinische Niveau zu bringen, veranschaulichte das Staatsoberhaupt: „Der Inlandspreis für Weizen für Brot, der bis zum 20. Februar bei rund 26.000/27.000 Pesos pro Tonne vermarktet wurde, stieg schnell auf Werte über 30.000 Pesos, sobald der Konflikt begann, und in den letzten Tagen überstieg er 35.000 Pesos pro Tonne.“

„Das betrifft uns eindeutig und trägt zu den vielen Problemen bei, die wir bereits haben und die wir alle bereits kennen. Es wäre absurd, die Schuld für unsere Inflation auf den Krieg zu nehmen. Die Wahrheit ist jedoch, dass es negative Auswirkungen hat und größere Probleme verursacht. Es ist meine Pflicht, Sie zu warnen, dass dieser internationale Kontext die Angelegenheit noch komplizierter macht. Die Inflation ist ein ernstes Problem für Argentinier und Argentinier. Der Krieg verschärft es „, sagte er.

Neuigkeiten im Bereich Entwicklung