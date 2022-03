Kinder mit hohen Fähigkeiten: Ist die Schule bereit für sie?

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 30: El Gobierno nacional oficializará este fin de semana la extensión del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) por el Covid-19, entre los días primero y 28 de febrero próximos, en el que se contempla que se debe "priorizar" la reanudación de las clases presenciales. Foto NAzzzz

Kinder mit hohen Fähigkeiten (AACC) sind Kinder mit überdurchschnittlicher Lernfähigkeit und einer radikal anderen Lernweise, die sie von anderen Kindern in ihrem Alter unterscheidet. Es kann ein intellektuelles Problem sein, aber auch ein motorisches, künstlerisches oder anderes Thema. Das heißt, hohe Kapazitäten sind nicht auf das Intellektuelle beschränkt. Es sind Kinder, die im Allgemeinen eine Lernmethode haben, die sich von der traditionellen Unterrichtsweise in den meisten Schulen unterscheidet, und sich im Unterricht oft langweilen. Stellen wir uns eine Welt vor, die ihnen zu langsam wird. Und darüber hinaus werden sie gebeten zu warten. Es gibt bestimmte Merkmale, die Kindern mit hohen Fähigkeiten gemeinsam sind:

- Sie sind sehr neugierige Kinder, manchmal sehr intensiv, und sie stellen viele Fragen.

- Sie lernen gerne und machen es schnell.

- Sie haben ein sehr entwickeltes Vokabular.

- Sie lösen Schulaufgaben auf ihre Weise.

- Sie führen gerne Gespräche mit Erwachsenen.

- Sie haben eine fortgeschrittene kognitive Entwicklung, die es ihnen sogar ermöglicht, selbstständig zu lernen.

- Sie haben sich zu verschiedenen Themen Meinungen gebildet.

- Sie haben eine tiefe Wahrnehmung der Dinge um sie herum.

- Sie haben ein erstaunliches Gedächtnis.

- Sie haben die Fähigkeit, Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und Alternativen zu erkunden. Sie sind sehr kreativ.

- Sie sind Perfektionisten.

- Sie sind sensibel. Manchmal zu viel.

Hochqualifizierte Lernende können begabt, talentiert oder außergewöhnlich qualifiziert sein. Sie können sich in allen Bereichen auszeichnen, Talente in bestimmten Bereichen haben oder sich in einigen anderen Bereichen auszeichnen. Sie können aber auch Lernschwierigkeiten aufweisen, entweder weil sie nie Lerngewohnheiten erworben haben oder weil ihre Motivation nachgelassen hat. Es sind Jungen, die sich oft wie die schwarzen Schafe der Gruppe fühlen und unter Spott bis Mobbing leiden. Sie können auch aus Angst vor den Belasteten versuchen, unbemerkt zu bleiben und zu versuchen, sich anzupassen. Da sie keinen Impuls finden, der sie motiviert, werden sie abgelenkt oder verhalten sich störend. Oder sie isolieren sich. Dies macht sich besonders bei Mädchen bemerkbar, die dazu neigen, ihre Talente zu maskieren, um sich anzupassen. Es ist sehr schwierig, das volle Potenzial dieser Jungen in einer feindlichen Umgebung auszuschöpfen.

Daher sind hohe Fähigkeiten nicht immer gleichbedeutend mit akademischem Erfolg. Mangelnde Lerngewohnheiten und mangelnde Motivation sind eine explosive Kombination, die häufig bei Kindern endet, die die Schule abbrechen.

Es ist notwendig, die besonderen Talente dieser Schüler zu fördern, zu fördern und zu entwickeln und sie zu ermutigen, Querdenken auf komplexe Ideen, Probleme und Situationen anzuwenden, auch wenn einige von ihnen Unterstützung für das Lernen in anderen Bereichen benötigen.

Leider sagt uns das System weiterhin, was in welcher Form untersucht werden sollte und wie wir es lernen können. In einem traditionellen Bildungsmodell wird alles auf standardisierte Weise gemacht: Jeder macht dasselbe und gleichzeitig. Aber wenn alle Ihre Schüler heute dasselbe zur gleichen Zeit tun, wird dies keinen Mehrwert mehr generieren.

Ein personalisierter Unterricht nimmt den Schüler als Ausgangspunkt. Wenn jeder von uns in seinem eigenen Tempo lernt, Vorlieben für das Lernen hat und es auf unterschiedliche Weise genießt, liegt es nahe, dass wir auf personalisierte Weise mehr lernen würden, als wären wir Teil einer Produktionslinie. Wir müssen den Studierenden ermöglichen, ihre eigene Autonomie zu verwalten. Dies bedeutet, die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken, ihnen zu ermöglichen, nach ihrem eigenen Stil zu erkunden und zu lernen und ihre eigene Verantwortung zu fördern.

So wie es Schüler gibt, die mehr Unterstützung oder Begleitung benötigen, gibt es auch andere mit hohen Fähigkeiten, die unterschiedliche Wege beschreiten müssen. Diese Flugbahnen beinhalten die Neugestaltung von Inhalten, damit sie ihr volles Potenzial entfalten können. Wie sieht das in einem Klassenzimmer wider? In erster Linie eine curriculare Bereicherung, dh mit komplexeren Parolen, die sie anregen. Andere Möglichkeiten, Kinder mit hohen Fähigkeiten zu begleiten, bestehen darin, sie zu ermutigen, andere Schüler zu finden, möglicherweise aus demselben Zyklus, aber nicht unbedingt aus demselben Kurs, die dieselben Interessen haben (Robotik, Gedichte schreiben, Geschichten analysieren, etwas bauen usw.) und wenn sie mehrere hinzufügen Studenten mit dem gleichen Interesse wird ein Workshop zu diesem Thema eröffnet. Das Interessante daran ist, dass sie es sind, die sich selbst verwalten müssen. Selbsterkenntnis, Kommunikationsfähigkeit, Entscheidungsfindung, Problemlösung usw. müssen hier funktionieren. Sie können sich auch zusammenschließen, um sich auf einen Hackathon oder einen Wettbewerb vorzubereiten, der sie anregt. Die Idee ist immer, sie herauszufordern, ihr größtes Potenzial auszuschöpfen, und sie nicht mit mehr Aufgaben zu bestrafen. Darüber hinaus ist es notwendig, den Schüler zu überwachen und festzustellen, ob diese Vertiefung oder Erweiterung des Inhalts ihn begünstigt, nicht ausreicht oder ob möglicherweise eine allmähliche Beschleunigung erforderlich ist. Im Zweifelsfall berät und begleitet die Asociación Altas Capacidades Argentina mit ihren Fachleuten Eltern, Lehrer und Manager.

Sollen wir sie beschleunigen? Das große Dilemma. Was ist, wenn ein vierjähriges Kind genau weiß, wie das Verdauungs- oder Kreislaufsystem funktioniert? Sollen wir ihn aufs College schicken? Nein, weil er es vermissen würde, so viele andere Dinge zu lernen, die für sein Alter relevant sind, dass er sie auf der Anfangsebene lernen muss, aus Normen, Regeln, Bindungen, Gruppenarbeit usw. Es gibt evolutionäre Entwicklungsfragen, Meilensteine, die er erreichen muss und die nicht vom akademischen Inhalt abhängen. Andererseits bedeutet die Tatsache, dass sie sich in einer bestimmten Disziplin auszeichnen, nicht, dass sie möglicherweise andere Bereiche oder einige sozio-emotionale Fähigkeiten entwickeln müssen, insbesondere wenn sie Schwierigkeiten haben, mit Gleichaltrigen oder anderen Menschen in Beziehung zu treten.

Es gibt Fälle, in denen Kinder auch sozial und emotional vorankommen. Dort kann man sich vielleicht eine Beschleunigung von einem Jahr vorstellen, wenn sie eine Lernfähigkeit nach einem höheren Alter hätten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Jungen nicht „nur ein Kopf“ sind. Die Tatsache, dass sie die Inhalte kennen, bedeutet nicht unbedingt, dass sie weiterentwickelt werden sollten. Die Schule ist der wichtigste Ort, um Kontakte zu knüpfen. Jungen sollten nicht nur chronologisch, sondern auch interaktiv bei Gleichaltrigen sein. Welche emotionale Zurückhaltung kann ein Klassenzimmer bieten, wenn wir 3, 4 oder 5 Jahre voneinander entfernt sind? Worüber reden sie, was spielen sie, was passiert bei Geburtstagen oder gesellschaftlichen Zusammenkünften? Die Realität ist, dass wir immer die Bedürfnisse von Kindern priorisieren, sehen müssen, was sie benötigen, um ihr größtes Potenzial auszuschöpfen, und sinnvolle Lernmöglichkeiten für sie schaffen müssen. Von der Projektarbeit über das universelle Lerndesign bis hin zur Gruppierung mit anderen Kindern aus anderen Kursen für spezielle Projekte, mit denen sie ihre Interessen teilen können, oder der Erweiterung des Lehrplanprojekts sind alles gültige Optionen, die wir in Betracht ziehen müssen.

Wie wir sehen können, ist diese Situation nicht auf das Kognitive beschränkt, weshalb es wichtig ist, dass sich das System an den Schüler anpasst und nicht, dass sich der Schüler an das System anpassen muss. Wir brauchen eine Ausbildung für alle. Wenn sich ein Kind ignoriert fühlt, müssen wir uns fragen, ob das System so funktioniert, wie es sollte, oder ob wir möglicherweise Anpassungen vornehmen sollten, um alle einzubeziehen. Nicht nur einige.

LESEN SIE WEITER