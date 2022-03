Jordanien: „Uns fehlten die Beine“

London, 17 März Der Sevillaner Joan Jordán räumte ein, nachdem er in der Europa League gegen West Ham ausgeschieden war, dass seinem Team „die Beine fehlten“, um gegen die Intensität der Engländer antreten zu können, was er den zahlreichen Verlusten, die sie erleiden, verantwortlich machte. „Die Kostüme sind enttäuscht, es ist ein sehr harter Stock für uns. Wir waren sehr aufgeregt, nicht in diesem Wettbewerb, sondern in dieser Runde „, sagte Jordán nach dem Spiel der Presse. Er war der Ansicht, dass das Ergebnis des Hinspiels für Sevillas verdient „kurz“ gewesen sei und dass sie darauf zählten, dass die Rückkehr ein „anderes“ Spiel sein würde. „Es hat uns in der ersten Hälfte gekostet, sie haben uns von Mann zu Mann gut gestrafft. In der zweiten, als wir es kontrollierter hatten, konnten wir nicht hineinkommen, wir haben uns nicht darauf eingelassen. In den Überstunden waren wir schon sehr müde und uns fehlten Beine „, sagte er. Der Mittelfeldspieler sagte, dass „er keine Ausreden mag“, aber die Realität ist, dass die „unendliche Anzahl von Opfern, die Sevilla erleidet, das Unentschieden belastet hat.